20 Mart 2019 09:53
Marmara'da sıcaklık mevsim normallerinin 2 ila 5 derece üzerinde
Parçalı ve az bulutlu havanın hakim olacağı Marmara bölgesinde, sıcaklık mevsim normallerinin 2 ila 5 derece üzerinde seyredecek.
Fotoğraf: Pixabay
Marmara Bölgesi'nde hava sıcaklığının mevsim normallerinin 2 ila 5 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor.
Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bölge genelinde parçalı ve az bulutlu hava hakim olacak.
Sıcaklığın mevsim normallerinin 2 ila 5 derece üzerinde seyredeceği bölgenin, kuzey ve doğusunda pus ve yer yer sis bekleniyor.
Bölgede rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği öngörülüyor. (İstanbul/AA)
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