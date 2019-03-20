Denizli'de deprem: 22 yaralı, 278 yapıda hasar var

Denizli'de Richter ölçeğine göre 5.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Denizli'nin yanı sıra İzmir, Aydın, Muğla, Uşak, Isparta, Burdur ve Antalya'dan da hissedilen depremin ardından aynı bölgede büyüklükleri 4.8 ila 3.2 arasında değişen 28 artçı sarsıntı meydana geldi. Depremde can kaybı olmazken, 22 kişinin yaralandığı açıklandı. Depremin merkez üssü Acıpayam ilçesinin Yeniköy Mahallesi'nde bazı evlerde de hasar meydana geldiği belirtildi. Son olarak Çevre ve Şehircilik Bakanı depremine ilişkin açıklama yaptı. Açıklamaya göre, 22 kişi yaralandı, 278 yapıda da hasar var.

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı, depremin merkez üssünü Denizli’nin Acıpayam ilçesi, büyüklüğünü 5.5 olarak açıkladı. 20 Mart günü saat 09.34'te, yerin 11,36 kilometre derinliğinde olan deprem, geniş bir bölgede paniğe neden oldu. Deprem, Denizli’nin yanı sıra İzmir, Aydın, Muğla, Uşak, Isparta, Burdur ve Antalya'dan da hissedildi.

BİNALARDAN 129'U AĞIR HASARLI

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Denizli Acıpayam'da meydana gelen deprem ile ilgili açıklamada bulundu. Kurum şöyle konuştu:

"Bugün Denizli Acıpayam'da bir deprem meydana geldi, deprem gerçeğini bugün bize bir daha hatırlattı. 5,5 şiddetinde oluşan depremde ilk belirlemelere göre ağır hasarlı 139 binamız var, hafif hasarlı 132 binamız var, yıkık da 7 binamız olmak üzere toplamda 278 yapıya ilişkin tespitler yapıldı. Bunlar ön tespitler, arkadaşlarımız 5 bölgede sahadalar, tespitlere devam ediyorlar. 22 tane de yaralı vatandaşımız var. Bu vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum."

Fotoğraf: Ramazan Çetin/DHA

KANDİLLİ 5.7 OLARAK AÇIKLADI

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin büyüklüğünü 5.7, merkez üssünü ise Acıpayam ilçesinin Yeniköy Mahallesi olarak açıkladı.

Harita: AFAD

10 KÖYE 600 ÇADIR KURULDU

DHA'nın verdiği bilgiye göre, evlerde hasar meydana gelen 10 kırsal mahalleye AFAD, 600 çadır kurdu. Mahallerin açık alanlarına kurulan çadırların kış şartlarına uygun olduğu ve içerisinde istendiği takdirde sobanın da yakıldığı ifade edildi. Köylülerin, bu akşamdan itibaren çadırlarda kalabileceklerini açıklandı. Kızılay da bölgeden gelen bilgiler doğrultusunda sıcak yemek dağıtımı yapabilmek için seyyar mutfak TIR'ını bölgeye gönderdi. TIR'da 2 bin kişilik yemek yapılıp dağıtılacağı öğrenildi. Kızılay'ın yanı sıra belediye de bölgede evleri zarar gören ve zarar görmese de evlerine gidemeyen vatandaşlara gıda yardımında bulundu.

Fotoğraf: DHA

ARTÇI SARSINTILAR DEVAM EDİYOR

AFAD tarafından yapılan açıklamada deprem sonrasında ilk saatte 28 artçı deprem meydana geldiği ifade edildi. Artçı sarsıntıların bazılarının saat ve büyüklükleri şöyle: 09.38’de 4.8, saat 09.41’de ise 4.5, saat 9.44'te 2.6 ve 2.4, saat 09.45 ve saat 09.47'de 3.2. saat 09.51'de 4.2, saat 10.00'da 2.1, saat 10.03'te 2.5.

YEŞİLDERE MUHTARI: 24 EV VE 3 KAHVEDE HASAR VAR

Depremde binalarda hasar oluşan Yeşildere Mahallesi Muhtarı Selçuk Selçuk ise "3 kahvemizin camları kırıldı. 24 evimizde hasar var, göçük değil, çatlaklar var. Yaralımız yok çok şükür. Acil bir şeye ihtiyacımız yok. Herkes dışarıda. Kerpiç evlerimiz yok, betonarme evlerimizde çatlaklar var. Sarsıntılar devam ediyor evlere korkudan girilmiyor" dedi.

Bu arada Acıpayam merkezli depremde, kırsal mahallelerdeki ahırlar da yıkıldı. Enkaz altında kalan hayvanlar vatandaşlar tarafından çıkarılmaya çalışıldı.

AYDIN KARACASU'DA EĞİTİME ARA VERİLDİ

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde meydana gelen deprem Aydın'ın Nazilli, Kuyucak, Karacasu ve Buharkent ilçelerinden de hissedildi. Sarsıntı kısa süreli paniğe neden oldu. Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger'in talimatıyla deprem paniğinin ardından Karacasu'da okullarda eğitime bugün itibari ile bir gün ara verildi. Vali Köşker, "Depremin ardından korku yaşayan öğrenciler tekrar okullarına dönmek istemedi. Bu nedenle sadece Karacasu'da bir gün tüm okulları tatil ettik" dedi.

MAHALLEDEKİ EVLERDE HASAR MEYDANA GELDİ

Depremin merkez üssü olan 150 haneli, 230 kişinin yaşadığı Yeniköy Mahallesi'nin muhtarı Mehmet Biçer, ilk belirlemelere göre can kaybının olmadığını, fakat en az 10-15 evde hasar meydana geldiğini söyledi. Biçer, bazı evlerin duvarlarının yıkıldığını, bazılarında ise çatlaklar olduğunu belirtti. Biçer, eve girmemeleri konusunda halkı uyardıklarını söyledi.

Fotoğraf: Sebahatdin Zeyrek/AA

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Denizli Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada ise "Acıpayam ilçesi Yeniköy Mahallesi merkez üslü meydana gelen 5.5 büyüklüğündeki depremin ardından Valiliğimiz koordinasyonunda Acıpayam Kaymakamlığı, İl Jandarma Komutanlığı, AFAD İl Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü, Kızılay Başkanlığı, Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü, Aile Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü başta olmak üzere ilgili tüm kurumlar, deprem bölgesine intikal etmiş ve çalışmalara derhal başlanmıştır. Meydana gelen depremde Oğuz ve Yeşildere mahallelerinde eski toprak yapılardan bazılarının yıkıldığı ve çatlakların oluştuğu tespit edilmiş olup, hasar tespit çalışmaları devam etmektedir. Meydana gelen depremde can kaybı ve yaralanma yoktur. Valiliğimiz koordinasyonunda, ilgili tüm kurumlarımız eşgüdüm içerisinde çalışmakta ve ortaya çıkan ihtiyaçlar anında giderilmektedir. Depremden zarar gören vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizle, kamuoyuna saygılarımızı sunarız" denildi. (Denizli/DHA)

BAĞIMSIZ ADAY KIRGIZ: YEREL YÖNETİMLERİN GÖREVİ DEPREME HAZIRLIKLI OLMAKTIR

Emek Partisi’nin de desteklediği Denizli Büyükşehir Belediyesi Bağımsız Başkan Adayı Mehmet Kırgız, yaşanan depremden dolayı Denizli halkına geçmiş olsun dileklerini iletti.

Evleri yıkılan, yaralanan, hayvanları telef olan maddi, manevi zarara uğrayan tüm Acıpayamlılara da geçmiş olsun dileklerini sunan Kırgız; ”Bilindiği üzere Denizli ilimiz birinci derecede deprem bölgesindedir ve bu gibi doğal afetler beklenmektedir. Depremin beklenmedik olmadığı ilimizde; deprem gibi afet ve acil durumlarda yerel yönetimlerin görevi önceden hazırlıklı olmak ve halkla birlikte alınan kararlarla bu sürece hazırlık yapmaktır. Kentsel yerleşmeleri afetlere karşı kırılgan kılan en önemli hususlardan biri kentimizde de olduğu gibi, yerleşik alan içerisinde doluluk-boşluk dengesinin yitirilmiş ve yoğun yapılaşmış alanlar içerisinde kentsel boşlukların oranlarının azaltılmış olmasıdır. Oysa kentsel mekanda bulunan boşluklar, afet yönetiminin toplanma, tahliye, acil yardım ve çadır alanlarının oluşturulması gibi mekansal gereksinimlerini karşılamaya yönelik pek çok işleve hizmet edebilecek niteliktedir. Kentsel mekanda yer alan boşluklar (açık ve yeşil alanlar, meydanlar, kamu kurum alanlarının bahçeleri vb. sosyal altyapı alanları), acil kurtarma, müdahale, yardım gibi desteklerin Denizlililere afet durumunda verilebilmesi için gerekli olan potansiyel toplanma alanları yeniden tespit edilip her mahalle için tüm vatandaşlara bilgilendirme ve işaretlemeleri yapılmalıdır” dedi.

"HALKÇI BELEDİYECİLİKLE MÜMKÜN"

İmar planlarının afet odaklı yapılandırılmasında, bir arazi kullanım türü olarak sosyal altyapı alanlarına yönelik kararlarının halkla birlikte alınması gerektiğini belirten Kırgız; “Bunu sağlayacak mevzuatın yeniden yapılandırılması, her mahalleye, bölgeye, yerele özgü nitelikleri göz önünde bulunduran ve afet risklerinin azaltılması kapsamında üniversite ve TMMOB gibi kurumlarla; mekansal, yasal ve planlama ölçeğinde politikalar üreten özgün projeler ve uygulama önerileri alınarak yapılmalıdır. Bu projelerin veya uygulama önerilerinin, kentsel dönüşüm uygulamalarında rant odaklı değil, afet risklerinin azaltılmasında sosyal altyapı alanlarının (afet ve acil toplanma alanları) potansiyelini değerlendiren bütüncül bir içerikle yeniden tanımlanması halkçı belediyecilik anlayışı ile mümkündür” dedi. (Denizli/EVRENSEL)