Denizli'de 5.5 büyüklüğünde deprem

Denizli'de Richter ölçeğine göre 5.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Denizli'nin yanı sıra İzmir, Aydın, Muğla, Uşak, Isparta, Burdur ve Antalya'dan da hissedilen depremin ardından aynı bölgede büyüklükleri 4.8 ila 3.2 arasında değişen 28 artçı sarsıntı meydana geldi. Depremde can kaybı olmazken, 3 kişinin hafif yaralandığı açıklandı. Depremin merkez üssü Acıpayam ilçesinin Yeniköy Mahallesi'nde bazı evlerde de hasar meydana geldiği belirtildi.

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı, depremin merkez üssünü Denizli’nin Acıpayam ilçesi, büyüklüğünü 5.5 olarak açıkladı. Saat 09.34'te, yerin 11,36 kilometre derinliğinde olan deprem, geniş bir bölgede paniğe neden oldu. Deprem, Denizli’nin yanı sıra İzmir, Aydın, Muğla, Uşak, Isparta, Burdur ve Antalya'dan da hissedildi.

Fotoğraf: Ramazan Çetin/DHA

KANDİLLİ 5.7 OLARAK AÇIKLADI

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin büyüklüğünü 5.7, merkez üssünü ise Acıpayam ilçesinin Yeniköy Mahallesi olarak açıkladı.

Harita: AFAD

3 KİŞİ YARALANDI

Deprem sırasında 1'inci kattaki evinden panikle sokağa atlayan bir kadının yaralandığı belirtildi. Ayrıca ilçedeki kırsal mahallelerde bazı kerpiç evlerin hasar gördüğü öğrenildi. Şu ana kadar herhangi bir can kaybı bilgisi almadıklarını açıklayan AFAD, “Hafif yaralanan 3 vatandaşımız var” dedi.

ARTÇI SARSINTILAR DEVAM EDİYOR

AFAD tarafından yapılan açıklamada deprem sonrasında ilk saatte 28 artçı deprem meydana geldiği ifade edildi. Artçı sarsıntıların bazılarının saat ve büyüklükleri şöyle: 09.38’de 4.8, saat 09.41’de ise 4.5, saat 9.44'te 2.6 ve 2.4, saat 09.45 ve saat 09.47'de 3.2. saat 09.51'de 4.2, saat 10.00'da 2.1, saat 10.03'te 2.5.

YEŞİLDERE MUHTARI: 24 EV VE 3 KAHVEDE HASAR VAR

Depremde binalarda hasar oluşan Yeşildere Mahallesi Muhtarı Selçuk Selçuk ise "3 kahvemizin camları kırıldı. 24 evimizde hasar var, göçük değil, çatlaklar var. Yaralımız yok çok şükür. Acil bir şeye ihtiyacımız yok. Herkes dışarıda. Kerpiç evlerimiz yok, betonarme evlerimizde çatlaklar var. Sarsıntılar devam ediyor evlere korkudan girilmiyor" dedi.

Bu arada Acıpayam merkezli depremde, kırsal mahallelerdeki ahırlar da yıkıldı. Enkaz altında kalan hayvanlar vatandaşlar tarafından çıkarılmaya çalışıldı.

AYDIN KARACASU'DA EĞİTİME ARA VERİLDİ

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde meydana gelen deprem Aydın'ın Nazilli, Kuyucak, Karacasu ve Buharkent ilçelerinden de hissedildi. Sarsıntı kısa süreli paniğe neden oldu. Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger'in talimatıyla deprem paniğinin ardından Karacasu'da okullarda eğitime bugün itibari ile bir gün ara verildi. Vali Köşker, "Depremin ardından korku yaşayan öğrenciler tekrar okullarına dönmek istemedi. Bu nedenle sadece Karacasu'da bir gün tüm okulları tatil ettik" dedi.

MAHALLEDEKİ EVLERDE HASAR MEYDANA GELDİ

Depremin merkez üssü olan 150 haneli, 230 kişinin yaşadığı Yeniköy Mahallesi'nin muhtarı Mehmet Biçer, ilk belirlemelere göre can kaybının olmadığını, fakat en az 10- 15 evde hasar meydana geldiğini söyledi. Biçer, bazı evlerin duvarlarının yıkıldığını, bazılarında ise çatlaklar olduğunu belirtti. Biçer, eve girmemeleri konusunda halkı uyardıklarını söyledi.

Fotoğraf: Sebahatdin Zeyrek/AA

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Denizli Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada ise "Acıpayam ilçesi Yeniköy Mahallesi merkez üslü meydana gelen 5.5 büyüklüğündeki depremin ardından Valiliğimiz koordinasyonunda Acıpayam Kaymakamlığı, İl Jandarma Komutanlığı, AFAD İl Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü, Kızılay Başkanlığı, Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü, Aile Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü başta olmak üzere ilgili tüm kurumlar, deprem bölgesine intikal etmiş ve çalışmalara derhal başlanmıştır. Meydana gelen depremde Oğuz ve Yeşildere mahallelerinde eski toprak yapılardan bazılarının yıkıldığı ve çatlakların oluştuğu tespit edilmiş olup, hasar tespit çalışmaları devam etmektedir. Meydana gelen depremde can kaybı ve yaralanma yoktur. Valiliğimiz koordinasyonunda, ilgili tüm kurumlarımız eşgüdüm içerisinde çalışmakta ve ortaya çıkan ihtiyaçlar anında giderilmektedir. Depremden zarar gören vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizle, kamuoyuna saygılarımızı sunarız" denildi.

BAŞKAN ŞEVKAN: ÇADIR KURULABİLİR

Acıpayam Belediye Başkanı AKP’li Hulusi Şevkan, “Halkımıza geçmiş olsun. Köylerimizde metruk binalar vardı. Bu binalardan bazılarının yıkıldığı bilgisi geldi. Kriz masası kuruldu. Vatandaşımız uyarılıyor. Allah'tan, yaralanan ve ölen olmadı. Tedbir amaçlı tehlikeli gördüğümüz tüm binalar tahliye edildi. Kriz masamız dışarıda kalanlar için çalışma yürütülüyor. Büyük bir ihtimalle çadır kent olacaktır" dedi.

(Denizli/DHA)