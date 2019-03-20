AKP kendi yaptırdığı ankette yüzde 39 çıktı, hedef tutturulamıyor

Yerel seçimlere çok az bir zaman kala AKP, kamuoyu anketleri ve sahadan gelen analizlerle durum değerlendirmesi yapıyor.

Önceki anketlerde kararsızlar dağıtıldıktan sonra yüzde 38 dolayında çıkan oy oranında hafif bir kıpırdanma olduğu belirtildi.

YÜZDE 40 SINIRI AŞILAMIYOR

Cumhuriyet’ten Emine Kaplan’ın haberinde, son ankete göre oy oranının yüzde 39 olduğu ifade edildi. Ancak AKP henüz yüzde 40 sınırını aşamıyor.

“YÜZDE 52’Yİ YAKALAMAK MÜMKÜN DEĞİL”

AKP kulislerinde, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin ittifak için hedeflediği yüzde 52 oranının yakalanmasının mümkün olmadığı, bu ekonomik koşullarda ittifakın oy oranının yüzde 49’u geçmesinin bile büyük bir başarı olacağı kaydediliyor.

“AKP OYLARI MHP’YE KAYIYOR”

Kulislerde partinin oylarının düştüğü, MHP’nin oylarının yükseldiği yorumları yapılıyor.

İTTİFAKA ELEŞTİRİLER

İttifakın parti tabanlarında tam olarak benimsenemediği vurgulanırken, Ankara’yı kaybetme riskinden yola çıkılarak ittifak yapılmasıyla AKP açısından diğer tüm illerin riske atıldığı eleştirisi yapılıyor. (HABER MERKEZİ)