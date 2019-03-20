Rezidanstan düşen kadının ölümü ile ilgili bir kişi gözaltına alındı

İstanbul Küçükçekmece'de 14 katlı bir rezidansın 9. katından düşen kadın yaşamını yitirdi. Yaşamını yitiren kadının 18 yaşındaki Ebru Erdem olduğu tespit edildi. Olayın gerçekleştiği sitenin güvenliğine "Ebru adlı bir kız kendisini aşağı attı" diyerek ortadan kaybolduğu iddiasıyla aranan Serkan T. polise teslim oldu.

Küçükçekmece İnönü Mahallesinde 19 Mart günü bir kadın 14 katlı bir rezidansın 9. katından düştü. Görgü şahitlerinin ifadelerine göre sitenin güvenliğinin yanına gelen bir kişi "Ebru adlı bir kız kendisini aşağı attı" dedikten sonra ortadan kayboldu. Site güvenliği yaptığı araştırmada genç kadının cansız bedenini buldu. Polis tarafından olayla ilgili yapılan soruşturmada, hayatını kaybeden kişinin 18 yaşındaki Ebru Erdem olduğu belirlendi.

DHA'nın haberine göre Adli Tıp Kurumunda yapılan ilk incelemede Ebru Erdem'in üzerinde darp, silah yarası izi bulunmadığı, bıçak yarası olarak değerlendiren izlerin ise kemik kesiği olduğu belirtildi.

Polis tarafından aranan, genç kadının düştüğünü ihbar eden Serkan T.'nin Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğüne teslim olduğu belirtildi. Ebru Erdem ile bir süredir birlikte yaşadığı belirtilen Serkan T. verdiği ilk ifadede, genç kadının pencere pervazında oturduğunu, odaya girdiğinde ise kendisini boşluğa bıraktığını ileri sürdü.

Yetkililer genç kadının ölümü ile ilgili soruşturmanın çok yönlü sürdüğünü dile getirdi. (HABER MERKEZİ)