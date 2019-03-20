20 Mart 2019 07:25

İsrail'den 26 ülkeye, BM'de aleyhine oy kullanılmaması çağrısı

İsrail, 26 ülkeye Filistinli göstericilere yönelik suç işlediğine dair hazırlanan ve BM'ye sunulan arar tasarısı lehine oy kullanmaması çağrısı yaptı.

İsrail'den 26 ülkeye, BM'de aleyhine oy kullanılmaması çağrısı

Fotoğraf: Pixabay

    • Paylaş

    İsrail, 26 ülkeye, askerlerinin Gazze'deki Filistinli göstericilere yönelik savaş suçu ve insanlığa karşı suç işlediğine dair hazırlanan ve Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Konseyi'ne sunulan karar tasarısı lehine oy kullanmaması çağrısı yaptı.  

    İsrail Kanal 7 televizyonunun haberine göre, İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz, isimleri açıklanmayan 26 ülkenin dışişleri bakanlarına bir mektup gönderdi.

    Katz, bu ülkelere, BM İnsan Hakları Konseyi'nde oylanması beklenen, İsrail'in Filistinli göstericilere yönelik ihlallerinin savaş suçu ve insanlığa karşı suçlar kapsamına girebileceğine dair hazırlanan karar tasarısı lehine oy kullanmaması çağrısında bulundu. 

    Bu gelişmeleri, "aptalca bir oyun" olarak nitelendiren Katz, söz konusu raporun, Hamas'ın attığı roketleri görmezden geldiğini ve güvenlik konularını anlamadan yoksun olduğunu iddia etti.  

    Tasarı, BM İnsan Hakları Konseyi'nde perşembe günü oylamaya sunulacak. 

    BM 2018 Gazze Protestoları Bağımsız Soruşturma Komisyonu, önceki gün, İsrail askerlerinin, abluka altındaki Gazze Şeridi sınırında geçen yıl düzenlenen barışçıl "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterilerinde uluslararası insan hakları hukukunu ihlal ettiğini, bu ihlallerin bazılarının savaş suçu ve insanlığa karşı suçlar kapsamına girebileceğini tekrarlamıştı.

    Geçen şubat ayı sonunda açıklanan Komisyon raporunun, detaylı versiyonu, BM Cenevre Ofisi'nde devam eden İnsan Hakları Konseyinin (İHK) 40'ıncı oturumuna sunulmuştu.

    Konseye hitap eden Komisyon Başkanı Santiago Canton, raporun hazırlanmasında, "Komisyon ile iş birliği yapmaması" ve "işgal altındaki Filistin topraklarına" erişim izni vermemesi nedeniyle İsrail'i kınamıştı.  

    Raporun, Filistinli 325 mağdur, görgü tanıkları, hükümet yetkilileri, sivil toplum üyeleri ve diğer kaynaklarla yapılan görüşmeler ile 8 bin belgeye dayandırılarak hazırlandığını aktaran Canton, "İsrail güvenlik güçlerinin ciddi insan hakları ihlalleri yaptığı" sonucunun komisyon raporunun özünü oluşturduğunu vurgulamıştı. (AA)

    ETİKETLER:
    Yerel Seçim 2019 İl il adaylar ve seçim sonuçları
    ÖNCEKİ HABER

    Trump yine tehdit etti: Venezuela'ya en sert yaptırımları uygulamadık
    SONRAKİ HABER

    AKP kendi yaptırdığı ankette yüzde 39 çıktı, hedef tutturulamıyor
    YAZARLAR
    İhsan ÇARALAN
    İhsan ÇARALAN

    ‘Örgütlenmiş yalan’a ve hamasete karşı mücadelenin önemi

     Fatih POLAT
    Fatih POLAT

    AKP tabanında sorgulamanın yoğun olduğu bir seçim

     Kamil Tekin SÜREK
    Kamil Tekin SÜREK

    Tehditli seçim

     Zeki GÜL
    Zeki GÜL

    100. yılda hekimlik yargılanıyor
    SEFER SELVİ
    Sefer Selvi Karikatürleri
    BİRİNCİ SAYFA
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    REKLAM
    HABER BÜLTENİ

    Aşağıdaki forma e-posta adresinizi yazarak haber bültenimize katılabilirsiniz. Detaylı bilgi için tıklayın...
    Sefer Selvi Karikatürleri
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    GÜNCELLENDİ
    ÇHD ve HBB davası: Mahkeme avukat beyanını almadan hükmünü açıklayacak
    ÇHD ve HBB davası: Mahkeme avukat beyanını almadan hükmünü açıklayacak

    Çağdaş Hukukçular Derneği ve Halkın Hukuk Bürosu üyesi avukatların yargılandığı davada mahkeme beyanları almadan hükmü açıklamak üzere ara verdi.

    GÜNCELLENDİ
    Denizli'de 5.5 büyüklüğünde deprem
    Denizli'de 5.5 büyüklüğünde deprem

    Denizli'de meydana gelen 5.5 büyüklüğündeki deprem, İzmir ve Antalya'da hissedildi. Acıpayam'da 1 kişi yaralandı.

    Kadir Has Üniversitesi araştırması: En önemli sorun pahalılık
    Kadir Has Üniversitesi araştırması: En önemli sorun pahalılık

    Hükümetin “beka” söylemine rağmen yurttaşlar en önemli sorun olarak ekonomi ve pahalılığı görüyor. 

    Newroz ve seçim öncesi Adana'da HDP'ye operasyon: 12 kişi gözaltında
    Newroz ve seçim öncesi Adana'da HDP'ye operasyon: 12 kişi gözaltında

    Adana'da aralarında HDP Adana İl Eş Başkanı Gülseren Tural'ın da olduğu 12 HDP yöneticisi gözaltına alındı.

    GÜNCELLENDİ
    Kemal Kılıçdaroğlu için idam isteyen Akit TV'ye soruşturma
    Kemal Kılıçdaroğlu için idam isteyen Akit TV'ye soruşturma

    "Kamuoyunun Kemal Kılıçdaroğlu'nun idam edilmesini istediğini" iddia eden Akit TV Ankara Haber Müdürü Mehmet Özmen hakkında soruşturma başlatıldı.

    Gazetelerde 'Ne Var Ne Yok?' - 20 Mart 2019 Çarşamba
    Gazetelerde 'Ne Var Ne Yok?' - 20 Mart 2019 Çarşamba

    Yerel seçim gündemi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın idam çağrısı, Yeni Zelanda'daki terör saldırısı, ekonomik veriler ve daha fazlası "Ne Var Ne Yok?"ta

    AKP kendi yaptırdığı ankette yüzde 39 çıktı, hedef tutturulamıyor
    AKP kendi yaptırdığı ankette yüzde 39 çıktı, hedef tutturulamıyor

    AKP’nin son yaptırdığı anketlere göre, partinin oylarının yüzde 39’da olduğu belirtiliyor.

    GÜNCELLENDİ
    Avustralya Başbakanı: Erdoğan'ı kınıyorum, tüm seçenekler masada
    Avustralya Başbakanı: Erdoğan'ı kınıyorum, tüm seçenekler masada

    Avustralya Başbakanı Scott Morrison, Yeni Zelanda katliamı sonrası Tayyip Erdoğan'ın yaptığı açıklamalara tepki gösterdi.

    REKLAM
    Anadolu Efes, CSKA Moskova'ya son topta yenildi
    Anadolu Efes, CSKA Moskova'ya son topta yenildi
    Halk ozanı Aşık Veysel ölümünün 46. yılında Sivas'ta anıldı
    Halk ozanı Aşık Veysel ölümünün 46. yılında Sivas'ta anıldı
    Tayyip Erdoğan'ın "himayesindeki" ikinci takım: Esenler Erokspor
    Tayyip Erdoğan'ın "himayesindeki" ikinci takım: Esenler Erokspor
    Fikirtepe’nin kağıt işçileri de mağdur
    Fikirtepe’nin kağıt işçileri de mağdur
    Malatya'dan yoksulluk tablosu: İki somun ekmekle gün biter mi?
    Malatya'dan yoksulluk tablosu: İki somun ekmekle gün biter mi?

    "Oğlumun kazandığı ile günlük 2 somun alabilirsek onu yiyoruz" diyen Nuray Siğardemir'in evinde elektrik de doğal gaz da kesik.

    Geçici işçilik sadece seçim zamanı artıyor
    Geçici işçilik sadece seçim zamanı artıyor

    Geçici işçi alımı, seçmeni esir alma taktiği olarak kullanılıyor.

    Trump yine tehdit etti: Venezuela'ya en sert yaptırımları uygulamadık
    Trump yine tehdit etti: Venezuela'ya en sert yaptırımları uygulamadık

    Trump, "Venezuela'ya askeri müdahalede bulunmayı düşünüyor musunuz?" sorusuna, "Henüz en sert yaptırımları uygulamadık" yanıtını verdi.

    "Yumurta Çocuk" toplanan parayı katliam mağdurlarına bağışlayacak
    "Yumurta Çocuk" toplanan parayı katliam mağdurlarına bağışlayacak

    "Yumurta Çocuk" Will Connoly’nin kendisi için toplanan parayı Yeni Zelanda katliamından etkilenenlere bağışlayacağı belirtildi.

    Fethullah Gülen'in kardeşi İstanbul'da ölü bulundu
    Fethullah Gülen'in kardeşi İstanbul'da ölü bulundu

    Fethullah Gülen'in kardeşi Salih Gülen, İstanbul'da saklandığı evde ölü bulundu.

    TDK'ye göre "dul kadın" toplumun kurallarını uygulamak zorunda
    TDK'ye göre "dul kadın" toplumun kurallarını uygulamak zorunda

    TDK, son olarak "dul kadın" kelimesinin karşılığını güncelledi. TDK'ye göre "dul kadın", toplumun kurallarını uygulamak zorunda kalan kadın demek.

    Kürtçe tabelaları indiren kayyım, hatalı Kürtçe seçim pankartı astırdı
    Kürtçe tabelaları indiren kayyım, hatalı Kürtçe seçim pankartı astırdı

    Diyarbakır’da Kürtçe tabelaları indiren Büyükşehir Belediyesi kayyımı ve AKP adayı Cumali Atilla'nın Kürtçe seçim pankartı yazım hatalarıyla dolu.

    GÜNCELLENDİ
    Mansur Yavaş hakkında "suçu bildirmemek" suçundan soruşturma açıldı
    Mansur Yavaş hakkında "suçu bildirmemek" suçundan soruşturma açıldı

    CHP ve İYİ Parti'nin Ankara Adayı Mansur Yavaş hakkında 'suçu yetkili makamlara bildirmemek' suçlamasıyla soruşturma açıldı. 

    Finlandiya’da kağıt işçileri işten atmaları protesto için grevde
    Finlandiya’da kağıt işçileri işten atmaları protesto için grevde

    Fabrikanın bazı bölümlerinin kapatılacağı ve işten atmaların olacağı duyumu üzerine Finlandiya’da Stora Enso kağıt fabrikası işçileri greve çıktı.

    Gebze hal ve pazar esnafı: Halkın gözünde üçkağıtçı olduk
    Gebze hal ve pazar esnafı: Halkın gözünde üçkağıtçı olduk

    Gebze'de hal ve pazar esnafı, CHP Milletvekili Aydın Özer’e, "Psikolojimiz bozuldu, takatimiz kalmadı, biz bittik" diye dert yandı.

    Balıkesir Bağımsız Adayı Şuayyip Çetin, üretici köylü ile buluştu
    Balıkesir Bağımsız Adayı Şuayyip Çetin, üretici köylü ile buluştu

    Seçim çalışmaları kapsamında üretici köylüleri ziyaret eden Balıkesir Bağımsız Adayı Şuayyip Çetin: Üreticinin kazanacağı bir örgütlenme istiyoruz.

    GÜNCELLENDİ
    Mahkemeyi reddeden Selçuk Kozağaçlı hakkında suç duyurusu
    Mahkemeyi reddeden Selçuk Kozağaçlı hakkında suç duyurusu

    ÇHD ve HHB üyesi avukatların yargılandığı davada mahkeme, Selçuk Kozağaçlı hakkında beyanları nedeniyle suç duyurusunda bulunulmasına karar verdi.

    GÜNCELLENDİ
    Hollanda'nın Utrecht kentinde silahlı saldırı: 3 ölü, 9 yaralı
    Hollanda'nın Utrecht kentinde silahlı saldırı: 3 ölü, 9 yaralı

    Hollanda'nın Utrecht kentindeki tramvay saldırısında 3 kişi hayatını kaybetti. Saldırı sonrası Türkiye doğumlu Gökmen Tanış gözaltına alındı.

    Evrensel Gazetesi Muhabiri Hasan İşler, mezarı başında anıldı
    Evrensel Gazetesi Muhabiri Hasan İşler, mezarı başında anıldı

    2004'te geçirdiği trafik kazasında yaşamını yitiren Evrensel Gazetesi Adana Muhabiri Hasan İşler mezarı başında anıldı.

    Kemal Kurkut cinayetinin üzerinden 2 yıl geçti: Kan ve kin bitsin
    Kemal Kurkut cinayetinin üzerinden 2 yıl geçti: Kan ve kin bitsin

    2 yıl önce öldürülen Kemal Kurkut'un ağabeyi Cihan Kurkut "Er ya da geç adaletin geleceğine inanıyoruz. Çağrımız artık kan ve kinin bitmesidir" diyor.

    GÜNCELLENDİ
    Devrimci Güçbirliği’nin Ovacık adayları Munzur Su işçileriyle buluştu
    Devrimci Güçbirliği’nin Ovacık adayları Munzur Su işçileriyle buluştu

    EMEP MYK Üyesi Levent Tüzel ve Devrimci Güçbirliği Ovacık Belediye Eş Başkan Adayları Serpil Argın ve Kemel Dinlergüler Munzur Su işçileriyle buluştu.