"Yumurta Çocuk" toplanan parayı katliam mağdurlarına bağışlayacak

Yeni Zelanda'nın Christchurch kentindeki 2 camiye düzenlenen saldırı sonrası ırkçı sözleriyle tepki çeken Avustralya'nın Queensland Senatörü Fraser Anning’e yumurtalı protesto düzenleyen 17 yaşındaki "Yumurta Çocuk"un (Egg Boy) kendisi için toplanan bağış parasını saldırıdan etkilenenlere bağışlayacağı belirtildi.

DHA'nın verdiği bilgiye göre, 17 yaşındaki Avustralyalı genç Will Connoly’nin kendisi için ‘Go Fund Me’ isimli internet sitesi üzerinden toplanan 62 bin dolardan fazla parayı saldırıdan etkilenenlere bağışlayacağı açıklandı.

Yeni Zelanda'nın Christchurch kentindeki Al-Nur ve Linwood camilerine yönelik düzenlenen saldırı sonrası Avustralyalı Senatör Fraser Anning Yeni Zelanda’nın göçmen politikasını eleştirmiş; Avusturalya Başbakanı Scott Morrison, sosyal medya hesabından Senatöre tepki göstermişti. Irkçı sözleriyle tepki çeken Avustralya'nın Queensland Senatörü Fraser Anning, gazetecilere açıklama yaptığı sırada Will Connoly’nin yumurtalı protestosuna maruz kalmıştı.

Avustralyalı Senatör Fraser Anning Yeni Zelanda’nın göçmen politikasını eleştirmiş; Avusturalya Başbakanı Scott Morrison, sosyal medya hesabından Senatöre tepki göstermişti. (DIŞ HABERLER)

"Yumurta Çocuk"a kahraman muamelesi sürüyor

Yeni Zelanda’dan mitingde saldırı videosunu izleten Erdoğan'a tepki

Yeni Zelanda'da 2 camiye silahlı saldırı: 50 kişi hayatını kaybetti