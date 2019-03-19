Kardemir'de TİS görüşmelerinde anlașma sağlandı

Karabük Demir Çelik Fabrikaları (Kardemir) ile Özçelik-İş Sendikası arasındaki toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde anlaşma sağlandı.

Kardemir'de çalışan 3 bin 300 işçiyi ilgilendiren 2019-2020 toplu iş sözleşmesi Kardemir Genel Müdürlüğü toplantı salonunda imzalandı. İmzalanan sözleşmeyle, ișçilerin ücretlerine ilk 6 ay için yüzde 13.19, ikinci ve üçüncü 6 ay için enflasyon, dördüncü 6 ay için enflasyon artı 1 puan artış yapıldı. Sosyal haklarda da ilk yıl yüzde 18, ikinci yıl enflasyon artı 1 puan artış yapıldı.

DHA'nın verdiği bilgiye göre sözleşmede, 15 yıl ve üstü kıdeme sahip tüm işçilere aylık brüt 400 TL kıdem ödemesi yapılacak ve 9. kademede olan çalışanların 10 ve üstü kademelere geçişleri yapılacak. (HABER MERKEZİ)

Fotoğraf: DHA

Fotoğraf: DHA

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