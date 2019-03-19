Fethullah Gülen'in kardeşi İstanbul'da ölü bulundu

Fethullah Gülen'in hakkında yakalama kararı bulunan kardeşi Salih Gülen, İstanbul'da ölü bulundu. Salih Gülen'in İstanbul'da saklandığı bir evde öldüğü öğrenildi. Salih Gülen için "terör örgütü üyeliği"nden 10 yıl hapis cezası isteniyordu.

Sputnik'te yer alan habere göre, Salih Gülen'in hayatını kaybettiği yeğeni Ahmet Kurucan tarafından sosyal medya aracılığıyla paylaşıldı.

YAKALAMA KARARI ÇIKARILMIŞTI

Erzurum'da, "FETÖ'ye yönelik soruşturma kapsamında, "Fethullah Gülen'in kardeşi Salih Gülen'e ait matbaada, paralel yapıya ait suç unsuru oluşturan birçok bilgi ve belgenin saklandığı" iddiasıyla yapılan operasyonda, pek çok doküman ve materyal ele geçirilmiş, gözaltına alınan matbaanın ortağı Samih Yalçın tutuklanmış, Fethullah Gülen ve kardeşi Salih Gülen hakkında da yakalama kararı çıkarılmıştı. (HABER MERKEZİ)

Fethullah Gülen'in kardeşine 10 yıl, 6 ay hapis cezası