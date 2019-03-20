İşçiler olarak örgütlü şekilde hareket etmeliyiz

Kıraç’tan bir işçi

Merhaba, Esenyurt Kıraç’ta bulunan bir ayakkabı fabrikasında çalışan 400 işçiden biriyim. Fabrikada işçiler sürekli baskılara maruz kalıyor. 5 katlı fabrikanın yemekhanesi en üst katta. Ayrıca -1 ve -2. katlar da bulunuyor. Fabrikada havalandırmalar çalışmıyor. İşyerinin yemekleri de iyi ve sağlıklı değil.

İşyerinde geçen haftalarda patron ve ustalar, yapılan işlerin hatalı olması bahanesiyle kadın işçilere ağır hakaretlerde bulundu. Üstelik buna rağmen ne kadın işçiler ne de erkek işçiler seslerini çıkaramadılar. Ve yine geçtiğimiz haftalarda kendi kafalarına göre bir grup kadın işçiyi ortada hiçbir sebep yokken işten çıkardılar. Ayrıca işçiler yemekhaneye asansörle çıktıkları için yönetim tarafından asansörün üzerine “Asansöre binen hayvandır” yazısı yazıldı! Fakat işten atılma korkusu işçi arkadaşları çok ürkütüyor. Hemen hemen bütün arkadaşların borcu var. İşsiz kalmanın zorluklarını bildikleri için sessizce duruyorlar. İşçiler şimdilik dişini sıkıp her şeyi kabulleniyorlar. İş yasalarını, sendikal hakları bilmiyorlar. Hatta sendikadan bahsetmeyi bile suç işlemiş olarak anlıyorlar. Son dönemlerde krizden dolayı işçiler işini kaybetmemeyi istiyor. Oysaki biz işçiler olarak gücümüzü birliğimizden alıyoruz. Bu yüzden örgütlü bir şekilde hareket etmeliyiz. Biz işçi ve emekçiler milyonlarız, patronlar ise bir avuç...