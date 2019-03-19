"Fotoğraf makinenizi alın" diye emniyete çağırıp gözaltına aldılar

Dersim’de 6 Mart günü gözaltına alındıktan sonra fotoğraf makinesine el konulan ve bir gün sonra sevk edildiği adliyede serbest bırakılan Mezopotamya Ajansı (MA) muhabiri Semra Turan, bu sabah saat 07.00 sıralarında telefonla aranarak “el konulan fotoğraf makinesinin teslimi” için Emniyet Müdürlüğüne davet edildi.

Fotoğraf makinesini almak için saat 10.00 sıralarında Tunceli Emniyet Müdürlüğü’ne giden gazeteci Turan, Ankara’da hakkında açılan bir soruşturma gerekçe gösterilerek gözaltına alındı. Turan'ın Ankara’ya götürüleceği belirtildi.

Turan, 6 Mart'ta gözaltına alınmış ve sevk edildiği mahkemece adli kontrol şartı olmaksızın serbest bırakılmıştı. (Dersim/MA)