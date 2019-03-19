AKP'li Yeneroğlu: Katliam görüntülerinin izletilmesi yanlış

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mitinglerinde Yeni Zelanda katlimanının görüntülerini gösterilmesine bir tepki de AKP'li Milletvekili Mustafa Yeneroğlu'ndan geldi.

Mustafa Yeneroğlu, WDR Köln Radyosu’nun yaptığı söyleşide katliam videosunun gösterilmesine karşı olduğunu söyledi. Görüntüyü izlemesinin ardından "ilgili arkadaşlara" görüşünü ilettiğini söyleyen Yeneroğlu, "Bu görüntülerin çocukların izlemesini doğru bulmuyorum. Kim telkinde bulundu bilemiyorum ama doğru olmadığı kanaatdeyim. Ben büyük bir ekseriyetin benim gibi düşündüğünü düşünüyorum" dedi.

Yeneroğlu, 8 Mart'ta kadınların İstanbul İstiklal Caddesi'nde yıllardır gerçekleştirdikleri Feminist Gece Yürüyüşü'nün polis tarafından biber gazı ve plastik mermi kullanılarak dağıtılmasının ardından başlayan "ezanı ıslıkladılar/protesto ettiler" tartışmasında da iddiayı sıklıkla dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan'la zıt cephelerde yer almıştı.

Yeneroğlu, ilk olarak Yeni Şafak muhabiri Burak Doğan tarafından gündeme getirilen iddianın Cumhurbaşkanınca da tekrar edilmesinin ardından Twitter hesabından "Ezanın ıslıklandığı olasılığı ne kadar rahatsız ediciyse, ‘ezana uzanan eller kırılsın’ sloganıyla şiddet dili kullananlar çok daha ürkütücü. Ezanın bu şekilde korunmaya, hele insanları incitmeye ve kaba kuvvetle korkutmaya ihtiyacı yok. Biraz sükûnet ve sağduyu lütfen" paylaşımında bulunmuştu. (HABER MERKEZİ)

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