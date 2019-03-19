Mısır'da silahlı bir kişi etrafına ateş açtı, 5 kişiyi öldürdü

Mısır'ın başkenti Kahire'de bir kişinin otomatik silahla çevredekilere ateş açması sonucu 5 kişi hayatını kaybetti.

Ülkedeki devlet gazetelerinden El-Ahram'ın haberine göre, Kahire'nin batısındaki Evsim bölgesinde bir kişi çevredeki insanlara otomatik silahla ateş açtı. Olayda 5 kişi öldü, 2'si polis 3 kişi yaralandı. Olaya Evsim bölge karakolundan polislerin müdahale ettiği, polisle çatışmaya giren saldırganın vurularak öldürüldüğü, biri polis şefi iki polisin ise yaralandığı belirtildi.

Haberde, söz konusu silahlı kişinin cinnet getirmiş olabileceği üzerinde durulduğu ileri sürüldü.

Polisin gelen ihbar üzerine olaya müdahale ettiği kaydedilirken, Mısır İçişleri Bakanlığından ise her hangi bir açıklama yapılmadı. (Kahire/AA)