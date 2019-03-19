19 Mart 2019 18:36

Kürtçe tabelaları indiren kayyım, hatalı Kürtçe seçim pankartı astırdı

Diyarbakır’da Kürtçe tabelaları indiren Büyükşehir Belediyesi kayyımı ve AKP adayı Cumali Atilla'nın Kürtçe seçim pankartı yazım hatalarıyla dolu.

Kürtçe tabelaları indiren kayyım, hatalı Kürtçe seçim pankartı astırdı

Fotoğraf: MA

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    Diyarbakır’da Kürtçe yön tabelaları indiren, kreşlerdeki müfredatı Türkçeleştiren Büyükşehir Belediyesi kayyımı ve AKP adayı Cumali Atilla, hatalı hazırlanan Kürtçe pankartlarla seçim propagandası yapmaya başladı. AKP’nin “Belediye işi, gönül işi” sloganının Kürtçeye çevrildiği pankartta "Karê şaredarîyê karê dilê mê ye" ifadeleri yer aldı. Çevirinin yanlış olduğunu belirten Yazar ve Şair Selim Temo, ifadenin Türkçe karşılığının "Beladiya işi, 'dişi' yüreğin işidir" olduğunu söyledi. Temo, "Şaredariyê" yerine "Şarederiyê", "me" yerine "mê" yazılmasının hatalı olduğunu aktardı.

    Mezopotamya Ajansı'ndan Lezgin Akdeniz'in haberine göre İçişleri Bakanlığı tarafından görevden alınan Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanları Gülten Kışanak ve Fırat Anlı’nın yerine 2 Kasım 2016’da Etimesgut Kaymakamı Cumali Atilla, kayyım olarak atandı. 2 buçuk yıllık süre zarfında kayyım, belediyenin hizmet politikasında tümden değişikliğe giderek çok sayıda kültür ve kadın kurumunun kapısına kilit vurdu. Kayyım, kapattığı veya işlevsiz kıldığı belediye birimlerinin yanında en çok Kürtçe ve Kürt kültürünü hedef aldı.

    KREŞLERDE KÜRTÇE YERİNE TÜRKÇE

    Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi’nin Kürtçe müfredat ile hizmet veren Zarokistan kreşlerinin, müfredatları kayyımın talimatıyla değiştirilerek Türkçeleştirildi. Kapatılan kreşlerin 39 çalışanı işten çıkarıldı. Kreşlerde anadil eksenli yapılan bütün pedagojik ve kültürel faaliyetler, kayyımla son buldu.

    Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu oyuncularının işine de son verildi. Şehir Tiyatrosunda iki buçuk yıldır Kürtçe oyun gösterimi yapılmadı.

    KÜRTÇE YÖN TABELALARI İNDİRİLDİ

    Havaalanına çıkan protokol yolunda bulunan Kürtçe tabelaları indiren kayyım, yapılan haberler üzerine “tabelaları yenilemek için indirdik” açıklaması yaptı. Aradan uzun bir zaman geçmesine rağmen Kürtçe yön tabelaları yerine yerleştirilmedi.

    KÜRTÇE PANKARTLAR

    Kayyım ve AKP’nin Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Başkan adayı Atilla’nın, yerel seçimlerin yaklaşmasıyla seçim propagandasını Kürtçe pankartlarla yapması dikkat çekti. Kentin belirli noktalarına asılan ve yanlış yazılan pankartlardaki Kürtçe sözler de sosyal medyada alay konusu oldu. AKP’nin Türkçe sloganı olan “Belediye işi, gönül işi”nin çevirisi "Karê şaredarîyê karê dilê mê ye" şeklinde yapıldı. Çevirinin yanlış olduğunu belirten Yazar ve Şair Selim Temo, bu ifadenin Türkçe karşılığının "Beladiya işi, 'dişi' yüreğin işidir" olduğunu söyledi. Temo, "Şaredariyê" yerine "Şarederiyê", "me" yerine "mê" yazılmasının hatalı olduğunu aktardı.

    Atilla, açıkladığı seçim projeleri arasında Kürtçe ve Kürt kültürüne dair bir projesinin de olmadığı görüldü. (HABER MERKEZİ)

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