Yoksulluğun fotoğrafını çekmişti, göreve iade edilmedi: 'İhtiyaç yok'!

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Muş’un Korkut ilçesi Çınarardı köyünde, battaniyeden yapılan yırtık çantayla okula giden öğrencisinin fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşan ücretli öğretmenin, görevine iade edilmediğini söyledi.

Sosyal medyada yayılan fotoğrafın ardından Muş Milli Eğitim Müdürlüğü konuyla ilgili inceleme başlatarak fotoğrafı paylaşan öğretmeni görevden almıştı.

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, görevden alınan öğretmenin durumunu TBMM’ye taşıdı. Tanrıkulu, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesinde, battaniyeden yapılan çantayla okula giden öğrencisinin fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşan Öğretmen S.E’nin görevine iade edilip edilmediğini sordu.

‘GÖREVİNE İADESİNE İHTİYAÇ YOK’

Bakan Selçuk, S.E. adlı öğretmenin, ek ders karşılığı ücretli öğretmen olarak görev yaptığını, yerine kadrolu sınıf öğretmeni atandığı için tekrar görevine iadesi için ihtiyaç bulunmadığını ileri sürdü. (Ankara/DHA)