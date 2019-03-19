Finlandiya’da kağıt işçileri işten atmaları protesto için grevde

Murat KUSEYRİ

Stockholm

Finlandiya’nın Uleoborg ilinde Stora Enso’ya ait kağıt fabrikasında çalışan işçiler bu sabah işi bırakarak greve başladı.

Grevin nedeni işverenin fabrikada yapmayı planladığı değişiklikler için sendikayı toplantıya çağırması. Finlandiya medyasında yer alan haberlere göre 400 işçi işini kaybetme riskiyle karşı karşıya.

Stora Enso’nun yaptığı yazılı basın açıklamasında Uleoborg’deki fabrikadaki kağıt üretimine dönüştürülmesi ve 6 numaralı makinanın kapatılması için sendikayı toplantıya çağırıldığı belirtildi. Sendikayla anlaşma sağlandıktan sonra fabrikanın dönüşümüne geçilmesi planlanıyor.

Geçtiğimiz yılın haziran ayında şirket, fabrikadaki üretimi yeniden değerlendireceğini açıklamıştı. Fabrikada gerçekleştirilen ağaçsız kağıt üretiminde zorluklar yaşandığını, kağıda talebin yetersiz olduğunu ve kârlılığın düşük olduğu ifade edilmişti.

Stora Enso, fabrikada yapmayı öngördüğü değişiklikleri 2020 yılının sonunda gerçekleşmeyi öngörüyor. 2019-2020 yıllarında 350 bin avroluk yatırım sonucu yılda 450 bin ton karton üretmeyi hedefliyor.

600 İŞÇİNİN GREVİ YARIN DA SÜRECEK

İsveç Ulusal Haber Ajansı Yle, fabrikada çalışan işçilerin önümüzdeki hafta şirket ile sendika arasında yapılacak görüşme öncesi şirketi protesto etmek için gösteri yaptıklarını duyurdu.

600 işçi fabrikayı terk ederek 2 gün sürecek grevi başlattı. Sendika yöneticileri, güvenlik görevlilerinin dışında kalan 600 işçinin greve gittiğini açıkladı.

İsveç’in Stora ve Finlandiya’nın Enso şirketlerinin 1989 yılında birleşmesiyle kurulan Stora Enso Avrupa’nın en büyük kağıt ve karton tekeli.

Şirketin Çin ve Rusya’nın da aralarında bulunduğu dünyanın pek çok ülkesindeki fabrika ve tesislerinde yaklaşık 30 bin kişi çalışıyor. Şirket doğa katliamları ve çocuk işçi çalıştırılma skandallarıyla pek çok kez kamuoyunun gündemine gelmişti.

Pakistan’da aralarında 4 yaşındakilerin de bulunduğu yüzlerce çocuğu köle gibi çalıştırmakla, Brezilya ve Uruguay’da ağaçları kesmek için Kızılderililer ve yerli halkları topraklarından sürmekle suçlanmıştı.