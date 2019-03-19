"Gözaltına alınan KESK yönetici ve üyeleri serbest bırakılsın"

KESK Ankara Şubeler Platformu, gözaltına alınan KESK yönetici ve üyelerinin serbest bırakılması için basın açıklaması düzenledi. KESK MYK üyesi Elif Çuhadar, AKP’nin kendi memurunu yaratmaya çalıştığını belirterek “Bu hukuksuzca uygulamalara bir an önce son verilmesi gerektiğini bir kez daha kamuoyuna ilan ediyoruz” dedi.

KESK Ankara Şubeler Platformu, sabah saatlerinde gözaltına alınan Büro Emekçileri Sendikası (BES) Ankara 1 No’lu Şube Başkanı İsmet Meydan, BES 1 No’lu Şube üyesi Belgüzar Sazak, Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) MYK eski üyesi Sıddık Akın, SES Ankara Şube üyesi Adnan Vural’ın derhal serbest bırakılması talebiyle kamu emekçileri Büro Emekçileri Sendikası Ankara 1 No’lu Şubesi’nde basın açıklaması düzenledi.

KESK Ankara Şubeler Platformu adına basın açıklamasını okuyan Eğitim Sen Ankara 3 No’lu Şube Başkanı Fevzi Yılmaz, “Yolsuzluğun, adaletsizliğin, hukuksuzluğun hüküm sürdüğü, emeğin haklarının yok sayıldığı bu düzene itiraz edenleri hedef alan baskılar bugün sabah saatlerinde Ankara’da yaşanan gözaltılarla sürmüştür” dedi.

Dosyadaki gizlilik kararı nedeniyle KESK üyelerinin gözaltı gerekçelerini öğrenemediklerini belirten Yılmaz, iktidarın yerel seçimler öncesinde emek, barış ve demokrasi taleplerine sahip çıkan KESK yöneticileri ve üyeleri nezdinde tüm demokratik kamuoyunu baskı altına almak istediğini söyledi. Sendikal hak ve özgürlüklerin kullanılmasının suç olmadığını ifade eden Yılmaz, KESK üyelerinin derhal serbest bırakılması çağrısı yaptı.

ÇUHADAR: AKP KENDİ MEMURUNU YARATMANIN PEŞİNDE

Yılmaz’dan sonra konuşan KESK MYK üyesi Elif Çuhadar, uzun bir süredir AKP’nin kendi kamu emekçisini, kendi memurunu yaratmanın peşinde olduğunu belirterek iktidarın “AKP eşittir devlet” anlayışını hayata geçirmenin adımlarını pervasızca ve hukuksuzca attığını ifade etti. Kamu emekçilerinin sendikaları ve sendika yöneticilerinin baskı ve saldırı altında olduğunu vurgulayan Çuhadar, kamu emekçilerinin parti devleti haline gelen devletle de mücadele etmek zorunda olduğunu belirtti. “Hem ekonomik haklarımız için mücadele ederken hem de demokrasi ve hukuk mücadelesi de vermek zorundayız” diyen Çuhadar, geçmişten bu yana sürekli olarak karşı karşıya kaldıkları gözaltılara ve baskılara karşı mücadele edeceklerini belirtti. Gözaltına alınan KESK üyelerinin bir an önce serbest bırakılması gerektiğine değinen Çuhadar, “Bu hukuksuzca uygulamalara bir an önce son verilmesi gerektiğini bir kez daha kamuoyuna ilan ediyoruz” dedi.

İHD: TOPLUMSAL MUHALEFETE BASKI UYGULANIYOR

İnsan Hakları Derneği (İHD) ise yaptığı açıklama ile İHD eski MYK üyesi olan Adnan Vural’ın derhal serbest bırakılması gerektiğini belirtti. Ankara’da uzun bir süredir ev baskınları ile gözaltıların yaşandığına dikkat çeken açıklamada, soruşturma dosyalarındaki gizlilik kararı nedeniyle gözaltıların gerekçesinin kesin olarak bilinmemesine rağmen “İfade aşamasında genellikle 2016 yılında Ankara’da Kızılay’daki Sakarya Caddesi’nde yapılan protesto gösterileri nedeniyle gözaltı işlemi yapıldığı anlaşılmaktadır” denildi.

CMK’ya göre bu tip durumlarda çağrı usulüyle ifade alınması gerektiğine değinilen açıklamada, toplumsal muhalefet içerisinde bulunan kurum ve kişilere yönelik baskı politikaları uygulandığına dikkat çekildi. Açıklamada, Adnan Vural ve beraberinde gözaltına alınanların bir an önce serbest bırakılması talep edildi. (Ankara/EVRENSEL)

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