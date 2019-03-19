Adana'da HDP ve DBP'den Newroz'a çağrı: Mutlaka kazanacağız

Adana'da Halkların Demokratik Partisi (HDP) ve Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) il örgütleri, 21 Mart Perşembe günü saat 13.00’te Mimar Sinan Açık Hava Tiyatrosu'nda düzenlenecek Newroz kutlamasına çağrı yaptı.

HDP Adana il binasında düzenlenen basın açıklamasında konuşan HDP Adana İl Eş Başkanı Gülseren Tural, Adana halklarını, halkların geleceğini esir alan Dehaklara karşı Newroz alanına çağırdı.

AKP ve MHP'nin uyguladığı baskılara dikkat çeken Tual, “Kayyımlarla gasbedilen belediyelerde AKP-MHP blokunun hedef aldığı ilk şey Kürt kültürü ve kadın kurumları oldu" dedi. Tual, 31 Mart’ta belediyeleri geri alarak cevap vereceklerini söyledi.

DTK Eş Başkanı ve HDP Hakkari Milletvekili Leyla Güven’in, Abdullah Öcalan üzerindeki tecridin kaldırılması için sürdürdüğü açlık grevine dikkat çeken Tural, "Zülküf Gezen tecridi kırmak için yaşamını sonlandırdı. Daha fazla acı yaşanmaması için devlet bu sese kula vermek ve tabi olduğu yasayı uygulamakla mükelleftir” dedi.

Adana'da Newroz mitingi, "Mutlaka kazanacağız. Tecridi kıracağız" şiarıyla gerçekleşecek. (Adana/EVRENSEL)

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