Maçka Parkı’nda "kıyafet" tartışması davası ertelendi

Maçka Parkı’nda kıyafeti nedeniyle Özel Güvenlik Görevlisi Savaş İlter’in hakaretlerine maruz kalan Çağla Köse’nin davasına devam edildi. Sanık Savaş İlter parkta, Köse’ye “Böyle giyiniyorsunuz, sonra tecavüze uğrayınca ‘Güvenlik bizi koruyamadı’ diyorsunuz” diyerek hakaretlerde bulunmuştu.

İstanbul 43. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmada Güvenlik Görevlisi İlter ve Çağla Köse hem müşteki hem de sanık sıfatıyla yer aldı. Güvenlikçi İlter’in ‘hakaret’ suçundan 3 aydan 2 yıla, Çağla Köse’nin ise ‘Kamu görevlisine hakaret’ suçundan 1 yıldan az olmamak üzere hapis cezasına çarptırılması isteniyor.

DHA'nın haberine göre mahkemeye ulaşan bilirkişi raporunda güvenlik görevlisinin polisi "Bir bayan üstsüz geziyor" diye arayarak, “Abiciğim ....... üstüne bir tül atmış ama vücut iç organları hepsi dışarıda. Ben bunu uyardım” diyerek ihbarda bulunduğu yer aldı. Mahkeme olay günü güvenlik görevlileri ile ihbarda bulundukları polis arasında geçen telefon konuşma çözümlerinin mahkemeye ulaştığını belirtti. Mahkeme, taraflara beyanda bulunmaları için süre vererek duruşmayı erteledi.

"SONUNA KADAR ŞİKAYETÇİYİM"

Çağla Köse, karşı tarafın avukatlarının ‘uzlaşmak istediklerini’ söylediklerini belirterek, “Ben hakkımı sonuna kadar arayacağım. Olay günü çok çirkin şeyler yaşadım. Sonuna kadar şikayetçiyim” dedi. (HABER MERKEZİ)