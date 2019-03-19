Gebze hal ve pazar esnafı: Halkın gözünde üçkağıtçı olduk

Kocaeli Gebze’de faaliyet gösteren hal ve pazarcı esnafı, halin her geçen gün boşaldığını ve satışın azaldığını söyleyerek, “Psikolojimiz bozuldu. Vatandaşın gözünde biz üçkağıtçı olduk. Ekmeğimizin teröristi olduk” diye dert yandı.

CHP Antalya Milletvekili Aydın Özer, Gebze’de hal ve pazarcı esnafını ziyaret etti. Halin her geçen gün boşaldığını, satışın azaldığını söyleyen esnaf, CHP’li Özer’e “Psikolojimiz bozuldu, takatimiz kalmadı, biz bittik” diye dert yandı.

TANZİM İÇİN ALIYOR, FATURA İSTEMİYORLAR

Üretimin azalması, fiyatların yükselmesi ve tanzim satış uygulamasıyla dengenin bozulduğuna dikkat çeken hal esnafını dinleyen Özer, şunları söyledi: “Esnaf en çok da tarla kapatan marketlerden şikayet ediyor. Özellikle birkaç marketin adını veriyor, bunların FETÖ bağlantısı ile sektöre girdiklerini ve yasanın esnetildiğini dile getiriyor. Ayrıca yine söylediklerine göre; bir belediye buradan kilosu 5.90’a toplamda 7 bin 800 TL’lik ürün alıyor ama bunun için fatura istemiyor. Tanzimde ise bu ürün kilosu 4 liradan ve fişle satış yapılıyor. Yani belediyenin zarar hanesine yazılacak bu durum resmi olarak işlenmiyor.”

"VATANDAŞLA KARŞI KARŞIYA BIRAKILDIK"

Sebze halinin ardından Gebze Mevlana Kapalı Pazar Alanı’nda pazarcı esnafını da ziyaret eden Aydın Özer, burada pazarcının derdini dinledi. CHP’li Özer’e en çok kendilerine yapılan tanımlara içerlediklerini söyleyen pazarcı esnafı, “Bizi vatandaşla karşı karşıya bıraktılar. Vatandaşın gözünde üçkağıtçı olduk. Ekmeğimizin teröristi olduk. Bizi mağdur ettiler, perişan ettiler” diye isyan etti. Üretimden tüketiciye zincirin son halkası olan pazarcı esnafı olmazsa üreticinin satış garantisinin kalmayacağını söyleyen Özer, “Ne yazık ki pazarcı esnafı tezgah açamaz hale getirildi” diye konuştu. (HABER MERKEZİ)