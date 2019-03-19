19 Mart 2019 16:50

"Bağımsız heyetler açlık grevlerini izleyemiyor"

TTB Merkez Konsey eski Başkanı Eriş Bilaloğlu, cezaevleri yönetimlerinin Adalet Bakanlığı otoritesi altında kaldığını belirtti.

"Bağımsız heyetler açlık grevlerini izleyemiyor"

Leyla Güven | Fotoğraf: MA

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    DTK Eş Başkanı ve HDP Hakkari Milletvekili Leyla Güven’in, PKK Lideri Abdullah Öcalan üzerindeki tecridin kaldırılması talebiyle başlattığı süresiz dönüşümsüz açlık grevi 132’nci günü geride bıraktı. Cezaevlerindeki açlık grevleri ise devam ediyor.

    Tekirdağ 2 No.lu F Tipi Kapalı Cezaevinde bulunan Ramazan Özlü, 28 Ocak’tan bu yana 51 gündür açlık grevinde. 51 gündür binlerce kişiyle birlikte açlık grevini sürdüren oğlunu 7 yıldır görmediğini söyleyen Perişan Özlü, oğluyla geçtiğimiz hafta telefonla görüştü.

    Açlık grevi eylemcilerinin başta Kürt halkı olmak üzere demokrasi, barış ve özgürlükten yana olanların talebi için eylemde olduğunu söyleyen Özlü, “Leyla Güven ve tutsak çocuklarımıza sahip çıkalım, onları yaşatalım” dedi. 

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    Tekirdağ 2 No.lu F Tipi Cezaevinde bulunan Zülküf Gezen, 16 Mart’ı 17 Mart’a bağlayan gece düzenlediği eylemle yaşamına son vermişti. Açlık grevindekilerin sağlık durumları her geçen gün biraz daha kritik aşamaya geçerken bazı tutuklularda mide kanaması, bilinç kaybı, görme bozukluğu gibi rahatsızlıklar baş gösterdi. Türk Tabipleri Birliği (TTB) 2010-2012 dönemi Merkez Konsey Başkanı Eriş Bilaloğlu, MA’ya konuştu.

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    Talepleri ne olursa olsun açlık grevinde olanların sağlık durumlarının söz konusu olduğunu dile getiren Bilaloğlu, cezaevleri yönetimlerinin Adalet Bakanlığı otoritesi altında kaldığını, bu anlamda cezaevleri hekimleri tarafından tutukluların sağlık durumunun izlendiğini ancak bunun ne kadar sağlıklı bir şekilde yapılıp yapılmadığının bilinmediğini dile getirdi.

    Açlık grevi sırasında tutukluların daha az sağlık problemi yaşaması için birçok cezaevine posta yoluyla açlık grevi esnasında "Neler yapılır, nasıl davranılır"ı anlatan broşürlerin yollandığını dile getiren Bilaloğlu, birçok ilin tabip odalarının cezaevi savcılıkları ve idareleriyle görüşmeler yaptığını, ancak bu görüşmelerden henüz bir sonuç çıkmadığını ifade etti.

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    TTB başta olmak üzere sağlık kurumlarının açlık grevini takip etmelerine izin verilmediğini dile getiren Bilaloğlu, Türkiye tarihinde ilk defa iktidarın cezaevleri kapısını insan hakları kuruluşları, sağlık kuruluşları ve bağımsız heyetlere kapattığını dile getirdi. (MA)

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