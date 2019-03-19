Boğaziçili öğrencilerin davasında tanık dinlenmedi

“İşgalin, katliamın lokumu olmaz” pankartı açtıkları gerekçesiyle “terör örgütü propagandası” suçlamasıyla yargılanan Boğaziçili öğrencilerin duruşmasında mahkeme, tanık dinlenmesi talebini reddederek duruşmayı 16 Temmuz’a bıraktı.

Afrin operasyonu sonrasında üniversitede lokum dağıtılmasına karşı ‘İşgalin, katliamın lokumu olmaz’ pankartı açtıkları için ‘Terör örgütü propagandası’ ile suçlanan Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerinin üçüncü duruşması Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi 32. Ağır Ceza Mahkemesinde görüldü.

Bianet’in haberine göre öğrencilerin avukatlarından Meriç Eyüboğlu söz alarak “Daha önceki ara kararlarda tanık olarak dinlenmesine karar verilen Öğrenci Dekanı Zeynep Uysal’ın tanık olarak dinlenmesini talep ediyorum” dedi. Ara kararları inceleyen mahkeme başkanı, tanık dinlenmesi yönünde ara karar kurulmadığını ifade etti.

Avukat Levent Pişkin de “Tanık dinletme talebi önceden bildirilmemiş olsa da delilin ortaya konması ve tartışılması açısından hazır olan tanığın dinletilmesini istiyoruz” diye konuştu.

Avukatlardan Ekin Baltaş’ın da tanık dinletme talebine ilişkin söz almak istediği sırada mahkeme başkanı, duruşma savcısından taleplere ilişkin mütalaasını sordu. Baltaş kendisine söz verilmediğini avukatın savunma hakkının kısıtlanamayacağını söyledi. Ancak başkan, avukata “Sizi dinledik. Savaş mı yapıyoruz burada, tanığı dinlemeyeceğiz deyince herkes bir anda söz almaya kalkıyor” diyerek mahkemenin duruşma takviminin talepler ve ara kararlar doğrultusunda belirlediğini ifade etti.

Ara kararını açıklayan mahkeme, incelemesi devam eden dijital materyallerin iadesinin beklenmesine ve tanık dinletme talebinin ise esasa etkili olmayacağından reddine karar verdi. Duruşma 16 Temmuz'a ertelendi. (HABER MERKEZİ)

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