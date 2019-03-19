Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev istifa etti

Televizyon üzerinden halka seslenen Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev, 1991 yılından beri devam ettiği cumhurbaşkanlığı görevini bıraktığını söyledi.

Nazarbayev, önceden kaydedilen televizyon konuşmasında "Sevgili Kazakistanlılar, yurttaşlar, yoldaşlar; bugün, hep birlikte inşa ettiğimiz devletimizin tarihinin en önemli anlarından birinde size hitap ediyorum. Kendim için zor bir karar ancak yetkilerimi cumhurbaşkanı olarak sonlandırmaya karar verdim. 30 yıla yakın bir zaman diliminde Kazakistan halkının devlet başkanı olarak görev yürüttüm. Halkım bana bağımsız Kazakistan'ın ilk cumhurbaşkanı olma fırsatı verdi” dedi.

Nursultan Nazarbayev | Fotoğraf: Kazakistan Cumhurbaşkanlığı Basın Bürosu/AA

Ülkede Cumhurbaşkanlığı görevini geçici olarak Senato Başkanı Kassım Jomart Tokayev’in üstleneceği de belirtildi.

Nazarbayev, ülkede yaşanan ekonomik sıkıntıları gerekçe göstererek şubat ayında hükümeti feshetmişti. (DIŞ HABERLER)