Balıkesir Bağımsız Adayı Şuayyip Çetin, üretici köylü ile buluştu

Hasan AKBAŞ

Balıkesir

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Bağımsız Başkan Adayı Şuayyip Çetin, seçim çalışmaları kapsamında üretici köylüleri ziyaret etti. Çetin, “Sadece oy istemiyoruz. Üretici köylü sendikası ve kurulacak kooperatiflerle üreticinin kazanacağı bir örgütlenme istiyoruz” dedi.

Büyükşehir Belediyesi Bağımsız Başkan Adayı Şuayyip Çetin, üretici köylülerden ilgi görüyor. Çetin’in ziyaretleri sırasında konuşan köylüler gübre, ilaç, yem ve akaryakıtın pahalı olduğunu, ürünü zarar ederek sattıklarını ifade etti. Çetin, Edremit’in Yassıçalı, Güre, Hacıhasanlar, Çamcı, Mehmetalan köylerindeydi.

"SEÇİMDEN SONRA DA BURAYA GELİN"

Mehmetalan köyünün girişinde Şuayyip Çetin’i kadınlar karşıladı. Kendisinin de hem üretici hem esnaf olduğunu söyleyen Çetin, “Emek Partisi olarak büyükşehirde halkımızı seçeneksiz bırakmak istemedik. Birbirine benzeyen aynı anlayışlara oy vermek istemedik. Bizler emekçilerin örgütlenmesi için bir mücadele yürütüyoruz. Sadece seçim için değil, kendi sorunlarımız için de bir çözüm ve mücadele süreci başlatmak istiyoruz” diye konuştu.

Çetin’i dinleyen kadınlar bir dizi soru sorduktan sonra, “Büyükşehirde oy vereceğimiz bir aday yoktu. Siz, bizden birisiniz. Oyumuzu size vereceğiz. Seçimden sonra da bizlerle birlikte olacağınıza inanıyoruz” dedi. Bir kadın, “Biz büyükşehirde aday bulamıyorduk. İYİ Partinin adayına oy verin dedi CHP. Ama biz bir fark görmediğimiz için onlara oy vermek istemiyoruz. Kararsızdık ama şimdi oyumuz belli oldu. Sizler de seçimlerden sonra da buralara gelin. Onlar gibi değilsiniz siz” dedi.

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"KÖYLÜ ÖRGÜTLENMEK İSTİYOR’’

Fotoğraf: Evrensel

Çetin, daha sonra köy meydanında, geçimini zeytinle sağlayan köylülerle buluştu. “Sadece oy istemiyoruz, üretici köylü sendikalaşması ve kurulacak kooperatiflerle üreticinin kazanacağı bir örgütlenmeyi kurmak istiyoruz” diyen Çetin’e köylülerden de destek geldi. Genç bir muhtar adayı Çetin’i dinledikten sonra, “Ben de muhtar adayıyım. Köylülerin örgütlenmesi için doğru şeyler söylüyorsunuz. Muhtar olunca ben de bu konuda sizlerle beraberim” diye söz verdi.

Köylüler ile Çetin yeniden bir araya gelme konusunda sözleşirken Evrensel'e konuşan Şuayyip Çetin, “AKP’nin ekonomi politikaları yüzünden üretici çok zor durumda. Artık insanlar çare arıyor. Bölgede çok fazla üretici köylü var. Artık örgütlenmek, kendi kooperatiflerini kurmak istiyorlar. Köylerden onlarca insanla bu konuda sözleştik. İletişim numaraları aldık, buluşmalar gerçekleştirdik. Seçimden sonra da bu mücadeleyi devam ettireceğiz” dedi.