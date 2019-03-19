Evrensel Gazetesi Muhabiri Hasan İşler, mezarı başında anıldı

2004 yerel seçimlerinde “Demokratik Güç Birliği”nin seçim konvoyunu takip ederken geçirdiği kazada yaşamını yitiren Evrensel Gazetesi Adana Muhabiri Hasan İşler mezarı başında anıldı.

Ailesi ile Emek Partisi (EMEP) üye ve yöneticilerinin katıldığı anmada konuşan EMEP GYK Üyesi Halil İmrek, Hasan İşler’in işçi ve aydın kimliğini bir bedende cisimleştirmiş bir devrimci olduğunu belirterek onu sadece yılda bir kez değil dağıtılan her gazetede, bildiride, yapılan her afişte andıklarını ifade etti.

Ankara katliamında yaşamını yitirenleri de anan İmrek, onları anmanın onların mücadelesini büyütmekten geçtiğini belirterek “Bizim yapmamız gereken Hasanların, Dilanların, Şebnemlerin Gökhanların sosyalizm mücadelelerini sürdürmek” dedi.

"ÜNİVERSİTELİ KİMLİĞİ İLE BİRLİKTE İŞÇİ OLARAK BİLİNİRDİ"

Hasan İşler'in çocukluk ve gençlik döneminde gelişen, her emekçide olan adalet duygusuyla, akrabaları ve ailesiyle bağları, güçlü dayanışma duygusu ile hareket ettiğini ifade eden İmrek “Ancak orada kalmadı. Aynı zamanda devrimci mücadeleye olan sempatisi onu kendi sınıf partisine yaklaştırmıştı. Üniversiteli kimliği dışında onu işçi kimli ile bilirlerdi. Ailesine de yardımcı oluyordu emekçi karakteri çok güçlüydü. Emekçi karakteri ve üniversiteli olarak aydın kişilini içinde cisimleştiren bir arkadaşımızdı” dedi. (Adana/EVRENSEL)

'Hasan İşler, Metin gibi gerçeğin peşinde koşan bir gazeteciydi'

Muhabirimiz Hasan İşler mezarı başında anıldı