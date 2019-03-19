19 Mart 2019 15:34
Brüksel'de AB kurumlarının olduğu bölgede bomba alarmı
Belçika'nın başkenti Brüksel'de Avrupa Birliği kurumlarının bulunduğu bölgede bomba ihbarı üzerine bir bina boşaltıldı.
Fotoğraf: Dursun Aydemir/AA
Belçika'nın başkenti Brüksel'de Avrupa Birliği (AB) kurumlarının bulunduğu bölgede bomba ihbarı üzerine bir bina boşaltıldı.
Breydel Caddesi üzerinde AB Komisyonuna danışmanlık hizmeti sağlayan bir kuruma ait bina bomba ihbarı nedeniyle boşaltıldı. Binadan yaklaşık 40 kişinin tahliye edildiği öğrenildi.
Polis söz konusu alanı güvenlik çemberine aldı.
Olay yerine itfaiye ekipleri ve bomba imha uzmanları sevk edildi. (AA)
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