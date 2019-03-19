Devrimci Güçbirliği’nin Ovacık adayları Munzur Su işçileriyle buluştu

Emek Partisi (EMEP) MYK Üyesi Levent Tüzel ve EMEP GYK Üyesi Mustafa Taşkale, Dersim Ovacık Devrimci Güçbirliği’nin Belediye Eş Başkan Adayları Serpil Argın ve Kemel Dinlergüler ile Muzur Su işçilerini ziyaret etti. Ziyarette konuşan Levent Tüzel, “Bizim eş başkan adaylarımız kendi başlarına karar almayacaklar. Sizin temsilcilerinizle sendikanızda olduğu gibi; halkın da yerel yönetimlerde söz sahibi olduğu, yönetime dahil olduğu bir yerel yönetim oluşturmak istiyoruz” dedi.

Fotoğraf: Evrensel

BİR YANDA İŞSİZLİK KUYRUKLARI BİR YANDA TANZİM KUYRUKLARI

Ziyarette ilk olarak söz alan Levent Tüzel, bu seçimlerde yapılan güç birliğine dikkat çekerek şunları söyledi:

“Bugün Türkiye’de tek adam rejimi söz konusu. Türkiye, Dersim ve elbette Ovacık 5 yıl öncesinden çok farklı koşullarda seçime gidiyor. Tepeden tırnağa bütün ülke tek ses ve tek adama bağlı olarak yönetilmek isteniyor. Merkezde işte kazanılmış olan belediye 2 yıldır kayyım tarafından yönetiliyor. AKP iktidarı kayyım eliyle de bu toprakların coğrafyası, topraklarını, kültürünü, değerlerini; buradaki emekçi halkımızın barış demokrasi, kardeşlik değerlerini değiştirmek, hatta yok etmek üzere bir faaliyet içerisinde. Ülkemiz ekonomisi son derece kötü bir durumda. Bir yandan iş kur kuyrukları, geçici işçi olmak için bile bu kuyruklara giren milyonlarca işsiz, diğer yandan tanzim kuyrukları. AKP 17 yılda insanları bu duruma getirdi ve bunun birinci derece sorumlusudur.”

Güçbirliği adaylarının seçildikten sonra kendi başlarına karar almayacaklarını söyleyen Tüzel “Anlayışımız gereği önceliğimiz yerel yönetimlerde de halk iradesinin egemen olması, halkın her düzeyde temsilcileri ile halk meclisleri ile yönetilme katılması. Burada yaşayan halkın yönetime katılmasını, kararlar alınırken söz sahibi olmasını istiyoruz” diye konuştu.

Fotoğraf: Evrensel

SAYIŞTAY RAPORLARINDA YOLSUZLUKLAR GÜN GİBİ ORTADA

İktidar bloğu ile ana muhalefet bloğunun yerel yönetim anlayışının çok farklı olmadığını söyleyen Tüzel, “Kayyımlar da dahil olmak üzere hepsinin Sayıştay’da yolsuzluk dosyaları var, hepsinin ürettikleri bir rant anlayışları var. Biz rant yönetimi değil, halk yönetimi diyoruz. Halkın talepleri doğrultusunda bir belediyecilik anlayışı olsun istiyoruz. Bu doğrultuda öncelikle ezilen, horlanan kadınların sesi öncelik olsun diye Serpil arkadaşımız bu göreve hepimiz adına talip oldu. Bu seçimde aynı zamanda 16 Nisan’da halka dayatılan bu sistemi, bu başkanlık istemini oylayacağız biz bu 31 Mart’ta ve buna onay vermediğimizi göstereceğiz. Devrimci Güçbirliği’nin adayları üzerinden bu birlikteliği ayağa kaldıracağız” ifadelerini kullandı.

Fotoğraf: Evrensel

HALKIN OLAN KAYNAKLARI HALK İÇİN KULLANACAĞIZ

Tüzel’in ardından söz alan Serpil Argın ise şunları söyledi:

“AKP 17 yıllık iktidarı boyunca her gün bize işsizliği, yoksulluğu, açlığı dayattı. Geldiğimiz noktada bir krizden bahsediyoruz. Ve bunu iliklerimize kadar hissediyoruz. Artık kilo ile aldıklarımızı tane ile alır noktaya geldik. Bizler ekmeğimizi küçültenlere karşı kendi yaşadığımız yerlerde söz sahibi olmak için; zaten halkın olan kaynakları halkla birlikte ve halk için kullanmak için adayız” dedi.

Munzur Su fabrikasının kuruluşlunda emeği olanlardan biri olduğunu belirterek söze başlayan Kemal Dinlergüler de “Desteğinizi talep ediyoruz” dedi. (Dersim/EVRENSEL)