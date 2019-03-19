Erdoğan konuştu; Akit, Kemal Kılıçdaroğlu için idam istedi

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 2 gündür yeniden "idam" açıklamaları yaparken iktidara yakınlığıyla bilinen Akit TV, "Türk kamuoyunun CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun idamını istediğini" öne sürdü.

Akit Haber Ankara Müdürü Mehmet Özmen, Büyük Birlik Partisi (BBP) Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu’nun ölüm yıl dönümü dolayısıyla müzeye dönüştürülen, Ulucanlar Cezaevi’nden gerçekleştirdiği yayında cezaevinin bahçesinde bulunan darağacının önündne yayın yaparak "Türk kamuoyunun idam edilmesini istediği kişiler var" dedi.

Halkın Abdullah Öcalan ve Fethullah Gülen'in idamını istediğini söyleyen Özmen daha sonra “Türk kamuoyu, PKK terör örgütüne, FETÖ’ye yandaşlık yapan, kol kanat geren, bağrında besleyen örneğin Kemal Kılıçdaroğlu gibi bazı isimlerin de işte bu darağacında asılmasını idam edilmesini bekliyor diye düşünüyorum, bu bizim fikrimiz tabii ki, takdir yine kamuoyunun... Ama maalesef 2004 tarihinde idam kaldırıldı" ifadelerini kullandı. (HABER MERKEZİ)