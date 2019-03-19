EMEP Güngören İlçe Örgütü binasına "Üç hilal" çizildi

Yerel seçime sayılı günler kala Emek Partisi Güngören İlçe Örgütü binası saldırıya uğradı. Daha önce camları kırılan ve afişleri yakılan ilçe örgütünün kapısına "Üç hilal", "MHP", "Çatlı" yazılamaları yapıldı. Saldırının ardından emniyete şikayetçi olan partililere güvenlik büro çalışanları, "Bunu parti üyelerinizin size karşı yapmadığını nereden bilelim" diyerek yapılanın "Adli vaka" olduğunu savundu. Emek Partisi, hem saldırganlar hem de güvenlik güçleriyle ilgili savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Emek Partisi Güngören İlçe Örgütü, yaşananlara ilişkin basın açıklaması gerçekleştirdi. Açıklamaya HDP, SODAP, CHP, yöre dernekleri, Tozder, Tükoder ve Pir Sultan Abdal Derneği başta olmak üzere çok sayıda kurumun oluşturduğu Güngören Demokrasi Platformu da destek verdi.

15 GÜNDE 3 SALDIRI

Fotoğraf: Evrensel

"Partimiz tek adam rejimine karşı mücadele etmek ve onu geriletmek üzere Türk, Kürt, Laz, Arap, Alevi-Sünni demeden tüm işçileri ve emekçi halkı kentlerinin kendi iradesiyle yönetmek üzere bölmeyip birleşmeye çağırıyor. Türkiye halkını kendisini ve yerel yaşam alanını yönetmeye, sömürüye, zorbalığa, rüşvete, yolsuzluğa, ranta, talana, insan yerine konmamaya son vererek çağıran seçim çalışması yürütüyor" diyen Emek Partisi Güngören İlçe Başkanı Mustafa Mayda şöyle konuştu: Bundan rahatsız olan güçler partimize yönelik 3 saldırı gerçekleşmiştir. Bu saldırıların arkasında kim varsa bulunmasını ve yargılanmasını istiyoruz. Saldırıda camlarımız kırıldı, camda ve duvarda asılı pankartlar ve duvarda asılı afişlerimiz yakıldı.

Bu saldırının emek, demokrasi ve barış güçlerine karşı kasıtlı olarak düzenlendiğini, saldırıların üst dilin kullandığı kutuplaştırıcı söylemlerden beslenen, emek düşmanı, barış ve kardeşlik karşıtı güçlerin işi olduğunu düşünüyoruz."

"SORUMLULARIN CEZALANDIRILMASINI İSTİYORUZ"

Gerçekleşen saldırının planlı ve örgütlü olduğunu belirten Mayda, "Açıkça partimiz hedef alındı. Bu saldırı odalarının bu saldırıya zemin yaratanları kınıyoruz, ve derhal bulunup cezalandırılmasını istiyoruz" dedi.

Emniyete şikayette bulunduklarında güvenlik büronun, "Bunun parti üyelerinizin size karşı yapmadığını nereden bilelim" dediğini aktaran Mayda, "Şikayetimizi güvenlik büro dikkate almadı. Bu görevi kötüye kullanmaktır. Her durumda sorumluların yakalanması polisin görevidir. Emniyet güçlerini sorumlu davranmaya çağırıyoruz" dedi.

Emek Partisi, hem saldırganlar hem de görevini yapmayan güvenlik güçleriyle ilgili savcılığa suç duyurusunda bulundu.

"BİRLİK VE BERABERLİKLE CEVAP VEREBİLİRİZ"

Fotoğraf: Evrensel

Emek Partisi'nin Güngören İlçe Örgütüde yapılan basın açıklamasına Güngören Demokrasi Platformu bileşenleri de katıldı. Kurumlar adına verilen mesajlarda 'birlik' öne çıktı.

Tozder (Tozkoparan Derneği) Başkanı Ömer Kiriş: Siyasi partilerin bu tip saldırıların karşısında durması gerekir. Emniyet güçleri tarafından dilekçenin alınmamasını hayretler içinde izledik. Görevliler, verilmiş dilekçeyi kabul edip numara vermek zorunda. Bu tür saldırılara muhatap olanların yanında olacağız.

Güngören Demokrasi Platformu Üyesi Yavuz Okçuoğlu: Daha büyük şeylerle karşılaşabiliriz. Bunun karşısında dayanışma gösterilmeli. Aynı gece HDP'nin Merter seçim bürosuna MHP işareti çizilmiş. Bunların farkına varılmaması mümkün değil.

HDP Güngören İlçe Eş Başkanı Ömer Özkan: En çok saldırı alan örgütlerden birisiyiz. İlçe binamızdaki bayraklar geçen sene yakıldı. Emniyet bizi dışladı. 12 Eylül'den önceki dönem gibi aile içinde bile birbirine düşman oldu insanlar. Ancak birlik ve beraberlikle buna cevap verebiliriz. (İstanbul/EVRENSEL)