19 Mart 2019 14:54

EMEP Güngören İlçe Örgütü binasına "Üç hilal" çizildi

Emek Partisi Güngören İlçe Örgütü binasına "Üç hilal" çizildi, polis "Üyelerinizin yapmadığını nereden bilelim" dedi.

EMEP Güngören İlçe Örgütü binasına "Üç hilal" çizildi

Fotoğraf: Evrensel

    • Paylaş

    Yerel seçime sayılı günler kala Emek Partisi Güngören İlçe Örgütü binası saldırıya uğradı. Daha önce camları kırılan ve afişleri yakılan ilçe örgütünün kapısına "Üç hilal", "MHP", "Çatlı" yazılamaları yapıldı. Saldırının ardından emniyete şikayetçi olan partililere güvenlik büro çalışanları, "Bunu parti üyelerinizin size karşı yapmadığını nereden bilelim" diyerek yapılanın "Adli vaka" olduğunu savundu. Emek Partisi, hem saldırganlar hem de güvenlik güçleriyle ilgili savcılığa suç duyurusunda bulundu.

    Emek Partisi Güngören İlçe Örgütü, yaşananlara ilişkin basın açıklaması gerçekleştirdi. Açıklamaya HDP, SODAP, CHP, yöre dernekleri, Tozder, Tükoder ve Pir Sultan Abdal Derneği başta olmak üzere çok sayıda kurumun oluşturduğu Güngören Demokrasi Platformu da destek verdi.

    15 GÜNDE 3 SALDIRI

    Fotoğraf: Evrensel

    "Partimiz tek adam rejimine karşı mücadele etmek ve onu geriletmek üzere Türk, Kürt, Laz, Arap, Alevi-Sünni demeden tüm işçileri ve emekçi halkı kentlerinin kendi iradesiyle yönetmek üzere bölmeyip birleşmeye çağırıyor. Türkiye halkını kendisini ve yerel yaşam alanını yönetmeye, sömürüye, zorbalığa, rüşvete, yolsuzluğa, ranta, talana, insan yerine konmamaya son vererek çağıran seçim çalışması yürütüyor" diyen Emek Partisi Güngören İlçe Başkanı Mustafa Mayda şöyle konuştu: Bundan rahatsız olan güçler partimize yönelik 3 saldırı gerçekleşmiştir. Bu saldırıların arkasında kim varsa bulunmasını ve yargılanmasını istiyoruz. Saldırıda camlarımız kırıldı, camda ve duvarda asılı pankartlar ve duvarda asılı afişlerimiz yakıldı.

    Bu saldırının emek, demokrasi ve barış güçlerine karşı kasıtlı olarak düzenlendiğini, saldırıların üst dilin kullandığı kutuplaştırıcı söylemlerden beslenen, emek düşmanı, barış ve kardeşlik karşıtı güçlerin işi olduğunu düşünüyoruz."

    "SORUMLULARIN CEZALANDIRILMASINI İSTİYORUZ"

    Gerçekleşen saldırının planlı ve örgütlü olduğunu belirten Mayda, "Açıkça partimiz hedef alındı. Bu saldırı odalarının bu saldırıya zemin yaratanları kınıyoruz, ve derhal bulunup cezalandırılmasını istiyoruz" dedi.

    Emniyete şikayette bulunduklarında güvenlik büronun, "Bunun parti üyelerinizin size karşı yapmadığını nereden bilelim" dediğini aktaran Mayda, "Şikayetimizi güvenlik büro dikkate almadı. Bu görevi kötüye kullanmaktır. Her durumda sorumluların yakalanması polisin görevidir. Emniyet güçlerini sorumlu davranmaya çağırıyoruz" dedi.

    Emek Partisi, hem saldırganlar hem de görevini yapmayan güvenlik güçleriyle ilgili savcılığa suç duyurusunda bulundu.

    "BİRLİK VE BERABERLİKLE CEVAP VEREBİLİRİZ"

    Fotoğraf: Evrensel

    Emek Partisi'nin Güngören İlçe Örgütüde yapılan basın açıklamasına Güngören Demokrasi Platformu bileşenleri de katıldı. Kurumlar adına verilen mesajlarda 'birlik' öne çıktı.

    Tozder (Tozkoparan Derneği) Başkanı Ömer Kiriş: Siyasi partilerin bu tip saldırıların karşısında durması gerekir. Emniyet güçleri tarafından dilekçenin alınmamasını hayretler içinde izledik. Görevliler, verilmiş dilekçeyi kabul edip numara vermek zorunda. Bu tür saldırılara muhatap olanların yanında olacağız.

    Güngören Demokrasi Platformu Üyesi Yavuz Okçuoğlu: Daha büyük şeylerle karşılaşabiliriz. Bunun karşısında dayanışma gösterilmeli. Aynı gece HDP'nin Merter seçim bürosuna MHP işareti çizilmiş. Bunların farkına varılmaması mümkün değil.

    HDP Güngören İlçe Eş Başkanı Ömer Özkan: En çok saldırı alan örgütlerden birisiyiz. İlçe binamızdaki bayraklar geçen sene yakıldı. Emniyet bizi dışladı. 12 Eylül'den önceki dönem gibi aile içinde bile birbirine düşman oldu insanlar. Ancak birlik ve beraberlikle buna cevap verebiliriz. (İstanbul/EVRENSEL)

    ETİKETLER:
    Yerel Seçim 2019 İl il adaylar ve seçim sonuçları
    ÖNCEKİ HABER

    TTB’den “savaş bir halk sağlığı sorunudur” bildirisi duruşmasına çağrı
    SONRAKİ HABER

    Devrimci Güçbirliği’nin Ovacık adayları Munzur su işçileriyle buluştu
    YAZARLAR
    Mustafa YALÇINER
    Mustafa YALÇINER

    Yeni Zelanda terörünün ardından

     Yusuf KARATAŞ
    Yusuf KARATAŞ

    Sağır yürekler ve Newroz'un çağrısı!

     Ragıp ZARAKOLU
    Ragıp ZARAKOLU

    Kıyımda halaya durmak

     Alper KAYA
    Alper KAYA

    Tesadüfen düşülür mü?
    SEFER SELVİ
    Sefer Selvi Karikatürleri
    BİRİNCİ SAYFA
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    REKLAM
    HABER BÜLTENİ

    Aşağıdaki forma e-posta adresinizi yazarak haber bültenimize katılabilirsiniz. Detaylı bilgi için tıklayın...
    Sefer Selvi Karikatürleri
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    GÜNCELLENDİ
    Devrimci Güçbirliği’nin Ovacık adayları Munzur Su işçileriyle buluştu
    Devrimci Güçbirliği’nin Ovacık adayları Munzur Su işçileriyle buluştu

    EMEP MYK Üyesi Levent Tüzel ve Devrimci Güçbirliği Ovacık Belediye Eş Başkan Adayları Serpil Argın ve Kemel Dinlergüler Munzur Su işçileriyle buluştu.

    Brüksel'de AB kurumlarının olduğu bölgede bomba alarmı
    Brüksel'de AB kurumlarının olduğu bölgede bomba alarmı

    Belçika'nın başkenti Brüksel'de Avrupa Birliği kurumlarının bulunduğu bölgede bomba ihbarı üzerine bir bina boşaltıldı.

    GÜNCELLENDİ
    Erdoğan konuştu; Akit, Kemal Kılıçdaroğlu için idam istedi
    Erdoğan konuştu; Akit, Kemal Kılıçdaroğlu için idam istedi

    Tayyip Erdoğan'ın "idam" açıklamaları sonrası Akit TV de boş durmadı. Akit TV'den Mehmet Özmen, Kemal Kılıçdaroğlu için idam istedi.

    GÜNCELLENDİ
    Erdoğan: Biz bir yanlış yaptık, idamı kaldırdık
    Erdoğan: Biz bir yanlış yaptık, idamı kaldırdık

    Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, seçimler yaklaşırken "idam"ı yeniden diline doladı. Ereğli'de idamın kaldırılması için "Biz bir yanlış yaptık" dedi.

    EMEP Güngören İlçe Örgütü binasına "Üç hilal" çizildi
    EMEP Güngören İlçe Örgütü binasına "Üç hilal" çizildi

    Emek Partisi Güngören İlçe Örgütü binasına "Üç hilal" çizildi, polis "Üyelerinizin yapmadığını nereden bilelim" dedi.

    GÜNCELLENDİ
    HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli hakkında soruşturma başlatıldı
    HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli hakkında soruşturma başlatıldı

    Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli hakkında soruşturma başlatıldı.

    GÜNCELLENDİ
    Hollanda'nın Utrecht kentinde silahlı saldırı: 3 ölü, 9 yaralı
    Hollanda'nın Utrecht kentinde silahlı saldırı: 3 ölü, 9 yaralı

    Hollanda'nın Utrecht kentindeki tramvay saldırısında 3 kişi hayatını kaybetti. Saldırı sonrası Türkiye doğumlu Gökmen Tanış gözaltına alındı.

    GÜNCELLENDİ
    Tuzla adayı Ali Doğan: Patron aday oluyor, işçi neden olmasın?
    Tuzla adayı Ali Doğan: Patron aday oluyor, işçi neden olmasın?

    20 yıldır tersanede çalışan Ali Doğan, Tuzla'da belediye meclis üyeliğine neden aday olduğunu ve yerel yönetim anlayışını Evrensel’e anlattı.

    REKLAM
    Tayyip Erdoğan'ın "himayesindeki" ikinci takım: Esenler Erokspor
    Tayyip Erdoğan'ın "himayesindeki" ikinci takım: Esenler Erokspor
    Fikirtepe’nin kağıt işçileri de mağdur
    Fikirtepe’nin kağıt işçileri de mağdur
    İranlı şair Füruğ Ferruhzad'ın hayatı sahneye taşındı
    İranlı şair Füruğ Ferruhzad'ın hayatı sahneye taşındı
    GÜNCELLENDİ
    Sovyet Kozmonot Leonov'un ilk uzay yürüyüşü 54 yaşında
    Sovyet Kozmonot Leonov'un ilk uzay yürüyüşü 54 yaşında
    GÜNCELLENDİ
    Selma Gürkan: Birlikte yönetmenin tek yolu halkın örgütlü mücadelesi
    Selma Gürkan: Birlikte yönetmenin tek yolu halkın örgütlü mücadelesi

    EMEP Genel Başkanı Selma Gürkan, yerel seçimlere ilişkin sorularımızı yanıtladı: Parti seçimlerde nasıl bir yol izleyecek, emekçilere çağrısı ne?

    ABD’de yoksulluk ‘Orta Çağ hastalıkları’nı hortlattı
    ABD’de yoksulluk ‘Orta Çağ hastalıkları’nı hortlattı

    ABD’de evsizlerin yaşadığı bölgelerde ‘Orta Çağ hastalıkları’ ortaya çıktı. Ülkedeki diğer gündemlerse Yeni Zelanda, Venezuela ve işçi mücadeleleri.

    Saruhan Oluç, Hürriyet'i eleştirdi: İktidarın tetikçiliğini yapıyorlar
    Saruhan Oluç, Hürriyet'i eleştirdi: İktidarın tetikçiliğini yapıyorlar

    HDP Parti Sözcüsü Saruhan Oluç, Hürriyet ve Demirören Yayın Grubu’nun haberlerine "Hakikate ve gazeteciliğe saldırı" diyerek tepki gösterdi.

    Selçuk Kozağaçlı "Sizi reddediyorum" dedi, salondan atıldı
    Selçuk Kozağaçlı "Sizi reddediyorum" dedi, salondan atıldı

    ÇHD ve HHB üyesi avukatların yargılandığı davada Selçuk Kozağaçlı, "Temsil ettiğiniz her şeyi reddediyorum" dedikten sonra salondan çıkarıldı.

    Reyhan Başaran'dan emekçilere: Bizim için değil kendiniz için oy verin
    Reyhan Başaran'dan emekçilere: Bizim için değil kendiniz için oy verin

    Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Bağımsız Başkan adayı Reyhan Başaran, Kartepe, Karamürsel ve İzmit’te çeşitli ziyaretlerde bulundu.

    GÜNCELLENDİ
    AİHM, Demirtaş davasının Büyük Daire'de görülmesine karar verdi
    AİHM, Demirtaş davasının Büyük Daire'de görülmesine karar verdi

    Adalet Bakanlığı, AİHM'nin Selahattin Demirtaş davasının Büyük Daire’de görülmesine karar verdiğini açıkladı.

    İzmir emek ve demokrasi güçleri adaylarla bir araya geldi
    İzmir emek ve demokrasi güçleri adaylarla bir araya geldi

    İzmir'de emek ve demokrasi güçleri düzenledikleri toplantı ile taleplerini adaylara iletti, adayların görüşlerini dinledi.

    Çağrı Sarı "Paradise Papers" haberine dair davada beraat etti
    Çağrı Sarı "Paradise Papers" haberine dair davada beraat etti

    "Paradise Papers" haberleri nedeniyle yargılanan Evrensel’in eski Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Çağrı Sarı beraat etti.

    90'lardan bugüne gazete manşetleri Newroz'u nasıl gördü?
    90'lardan bugüne gazete manşetleri Newroz'u nasıl gördü?

    90'dan bugüne Newroz ile ilgili atılan gazete manşetleri iktidarın politikalarıyla uyum içinde oldu.

    Mamak'ta kadınlar talepleri için CHP'li adaya protokol imzalattı
    Mamak'ta kadınlar talepleri için CHP'li adaya protokol imzalattı

    Ankara Mamak’ta yaşayan kadınlar, CHP Belediye Başkanı Adayı Adnan Demirci ile bir araya gelerek taleplerinin yer aldığı protokolü imzalattı.

    GÜNCELLENDİ
    Suriye'de IŞİD'in son kalesine nihai operasyon
    Suriye'de IŞİD'in son kalesine nihai operasyon

    SDG'nin, IŞİD’in kontrolü altındaki son bölge olan Baghuz'a dönük operasyonu sürüyor. SDG'nin IŞİD'in "son mevzisine girdiği" belirtildi.

    GÜNCELLENDİ
    7 ilde muhalefete operasyon: Çok sayıda kişi gözaltında
    7 ilde muhalefete operasyon: Çok sayıda kişi gözaltında

    Seçime günler kala Ankara, Bursa, Balıkesir, Şırnak, Mardin, Malatya ve Adıyaman'da ev baskınları düzenlendi. Çok sayıda kişi gözaltında.

    Mansur Yavaş hakkında "suçu bildirmemek" suçundan soruşturma açıldı
    Mansur Yavaş hakkında "suçu bildirmemek" suçundan soruşturma açıldı

    CHP ve İYİ Parti'nin Ankara Adayı Mansur Yavaş hakkında 'suçu yetkili makamlara bildirmemek' suçlamasıyla soruşturma açıldı. 

    Tiyatrocu Müjdat Gezen hakkında zorla getirme kararı verildi
    Tiyatrocu Müjdat Gezen hakkında zorla getirme kararı verildi

    Mahkeme, eski AKP milletvekili Burhan Kuzu'nun hakaret iddiasıyla hakkında dava açtığı Tiyatrocu Müjdat Gezen hakkında zorla getirme kararı verdi.

    Yeni Zelanda Başbakanı Ardern: Teröristin adını asla anmayacağım
    Yeni Zelanda Başbakanı Ardern: Teröristin adını asla anmayacağım

    Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, 50 kişinin hayatını kaybettiği Christchurch saldırısını gerçekleştiren kişinin adını asla anmayacağını söyledi.

    Çocuğa yönelik cinsel istismar davasında 67 yıl 6 ay hapis cezası
    Çocuğa yönelik cinsel istismar davasında 67 yıl 6 ay hapis cezası

    Erzurum'da 15 yaşındaki yeğenini 5 yıl boyunca istismar eden sanığa 67 yıl 6 ay hapis cezası verildi.