Evrensel'le dayanışma yemeği: Medya üzerindeki baskıya dikkat çekildi

Eskişehir’de Evrensel Gazetesi ile dayanışma yemeği düzenlendi. Balat Ocakbaşı’nda gerçekleşen dayanışma yemeğine Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, CHP Eskişehir İl Başkanı Abdulkadir Adar, Emek Partisi Eskişehir İl Başkanı Hüseyin Öge, DİSK Bölge Temsilcisi ve Genel-İş Eskişehir Şube Başkanı Günay Ayaz, Eğitim Sen Şube Başkanı Faik Alkan, SES Eskişehir Şube Başkanı Birtürk Özkavak’ın yanı sıra çok sayıda siyasi parti, sendika ve meslek örgütü temsilcisi katıldı. Dayanışma yemeğinde siyasi iktidarın medya üzerindeki baskısına dikkat çekildi.

Yemekte konuşan Evrensel Gazetesi Eskişehir Temsilcisi Eylem Lodos, medyanın kötü bir dönemden geçtiğini söyledi. “Basın etiğinin ayaklar altına alındığı; basın ve ifade özgürlüğünün yok sayıldığı bir dönemden geçiyoruz. Dün haber takibi için gittiğimiz adliye koridorlarına bugün hakkımızda açılan davaları ya da meslektaşlarımızın yargılandığı davaları takip etmek için gidiyoruz” diyen Lodos, Evrensel Gazetesinin ilk günden beri işçilerin, emekçilerin, öğrencilerin, kadınların kısacası ezilen tüm halkların ve sömürülen herkesin yanında olduğunu kaydetti.

Lodos konuşmasına şu sözlerle devam etti: “Dün baskı ve tehditlerle yıldırmak istedikleri arkadaşlarımızı, bugün hapis ve para cezaları ile susturmaya çalışıyorlar. Ama şunu unutuyorlar Evrensel Gazetesi ne Metin Göktepe öldürüldüğünde sustu ne de diğer baskılarda. Bizler tüm baskı ve tehditlere, bu mesleğin yüz karaları satılmış kalemlere rağmen gerçeğin haberini, Metin Göktepe gazeteciliği yapmaya devam edeceğiz.”

Dayanışma yemeğinde konuşan bir diğer isim de Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt oldu. Başkan Kurt, “Eskileri yâd etmek, yoldaşları, dostları görmek güzel bir gelenek. Daha önce de katıldım bu yemeklere, umarım bundan sonra da katılırız” dedi. (Eskişehir/EVRENSEL)