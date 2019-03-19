19 Mart 2019 13:35

Saruhan Oluç, Hürriyet'i eleştirdi: İktidarın tetikçiliğini yapıyorlar

HDP Parti Sözcüsü Saruhan Oluç, Hürriyet ve Demirören Yayın Grubu’nun haberlerine "Hakikate ve gazeteciliğe saldırı" diyerek tepki gösterdi.

Saruhan Oluç, Hürriyet'i eleştirdi: İktidarın tetikçiliğini yapıyorlar

Fotoğraf: Evrensel

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    HDP Parti Sözcüsü Saruhan Oluç, Hürriyet başta olmak üzere Demirören Yayın Grubu’nun gazetecilik değil iktidarın tetikçiliğini yaptığını söyledi. HDP’nin seçim çalışmalarına ve reklam filmlerine merkez medyada yer verilmediğini belirten Oluç, medya kuruluşlarının medya ettiğine sahip çıkması gerektiğini vurguladı.

    Halkların Demokratik Partisi (HDP) Sözcüsü Saruhan Oluç, HDP Genel Merkezi’nde gerçekleştirdiği basın toplantısında Leyla Güven ve cezaevlerinde açlık grevinde olan kişiler için kritik eşiklerin çok önceden aşıldığını vurguladı. Açlık grevinin taleplerinin hukuki ve insani olduğuna dikkat çeken Oluç, Adalet Bakanı başta olmak üzere yetkilileri durum yeniden düşünmeye ve meseleyi ciddiye almaya davet etti.

    "HAKİKATE VE GAZETECİLİĞE SALDIRI"

    Demirören Yayın Grubu’nun HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli’nin demeçlerini çarpıtarak manşete taşımasına da değinen Oluç, “Hürriyet gazetesi yalan bir haberi iki gün manşetinde tutmuştur” dedi. Demirören Yayın Grubu’nun yaptığının hakikate ve gazeteciliğe saldırı olduğunu vurgulayan Oluç, yapılanın gazetecilik değil, iktidarın tetikçiliği olduğunu belirtti.

    Türkiye’de iktidarların her zaman çeşitli kanallarla yayın kuruluşları üzerinde baskı kurmasına rağmen medyanın bugünkü kadar biat etmediğini söyleyen Oluç, HDP eş genel başkanlarının katıldığı mitinglerin ve HDP’nin hazırladığı reklam filmlerinin merkez medyada yer bulamadığına değindi. Medya kuruluşlarının medya etiğine sahip çıkması gerektiğini ifade eden Oluç, “Aksi halde korku imparatorluğunun aracı haline gelirler, şuanda olan budur” dedi.  

    Posta, Hürriyet ve CNN Türk'ten Sezai Temelli çarpıtması

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    "ERDOĞAN, KAMU BARIŞINI BOZUYOR”

    Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan’ın HDP seçmenine ve Kürt halkına hakaret ettiğini belirten Oluç, Erdoğan’ın kamu barışını bozduğunu söyledi. Erdoğan’ın HDP için “Dinsiz, imansız, ateist olan takım” dediğini hatırlatan Oluç, Erdoğan’ın üslubuyla cevap vermeyeceklerini ve demokratik siyasete devam edeceklerini belirtti. İslam’ın en büyük düşmanın her zaman kötü temsil olduğunu vurgulayan Oluç, “Tarih boyunca tiranlar hep bunu yapmıştır. O sebeple bu sözleri garipsemedik” dedi.

    Hürriyet aynı ‘andıç’ kafasıyla devam ediyor

    Hürriyet aynı ‘andıç’ kafasıyla devam ediyor

    "HDP’LİLERE FEZLEKE HAZIRLAMAK SAVCILAR İÇİN TERFİ ARACI"

    Seçim çalışmalarına devam ettiklerini belirten Oluç, “Özgürlük, kendi yönetmekle başlar” yazılı afişlerinin ve kayyım raporlarının yasaklandığını söyledi. “Kayyımların iş başına geldikten bu yana yaptıkları yolsuzlukları ve usulsüzleri soruşturması gereken yargı, bizim yazdığımız raporu yasaklıyor” diyen Oluç, Sayıştay Raporları’na da yansıyan usulsüzlük ve yolsuzlukların tarihe not düşüldüğünü belirtti. Oluç, kayyım politikalarının 31 Mart’ta son bulacağını ifade ederek “Halk kararını vermiş durumda” dedi.

    HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli hakkında açılan soruşturmayı da değerlendiren Oluç, “Bizim eş genel başkanlarımız ve vekillerimiz hakkında fezleke hazırlamak ve meclise göndermek savcıların kendi pozisyonlarını güçlendirmeleri ve terfi etmeleri için iyi bir araçtır” dedi. (Ankara/EVRENSEL)

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