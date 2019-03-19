Selçuk Kozağaçlı "Sizi reddediyorum" dedi, salondan atıldı

Cansu PİŞKİN

İstanbul

Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kapatılan Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD) ve Halkın Hukuk Bürosu (HHB) üyesi 6’sı tutuklu 20 avukatın “Terör örgütü yöneticiliği” ve “Terör örgütü üyeliği” suçlamasıyla yargılandığı davanın üçüncü duruşması Silivri Cezaevi Kampüsünde görülüyor. Bugünkü duruşmada sanıklar reddi hakim talebinde bulundu. Talepler sırasında mahkeme başkanı sık sık beyanları böldü, “Mahkemeyi itham ediyorsunuz. Reddi hakim talepleri hakkında konuşun. Aksi takdirde mikrofonlarınızı kapatacağım” dedi. Tutuklu Avukat Selçuk Kozağaçlı reddi hakim talebinin ithamlara dayalı olacağını söyleyerek “Yargılamada dinlenen tanıkların beyanlarının, dijital materyal raporunun aslında bir rapor olmadığı, dinlenen tanıkların yalan söylediğinin çok açık olduğu avukatlar tarafından defalarca dile getirildi. Hatta bunlar belgelendi. Siz dün bir ara karar verdiniz ve ‘hazırlık soruşturmasında bu iş bitirildi’ diyerek kendi varlık nedeninizi ortadan kaldırdınız. Bu cesaretsizliğe ve pervasızlığa sahip heyetin yargılama yapması mümkün değil. Bu nedenle sizi reddediyorum” dedi.

"TEMSİL ETTİĞİNİZ HER ŞEYİ REDDEDİYORUM"

Kozağaçlı daha sonra mahkeme başkanına dönerek, “Cumhuriyet Savcısı huzurunda hakkınızda suç duyurusunda bulunuyorum. Adalet Bakanlığı teftiş kuruluna ve HSK’ye de suç duyurusunda bulunuyorum. Dilekçe de yazacağım. Devletin erklerinden birine mensup olduğunuzu görüyorum. Ama bunun yargı erki olmadığını görüyorum. Sadece sizi değil, temsil ettiğiniz her şeyi reddediyorum” dedi. Bunun üzerine mahkeme başkanı Kozağaçlı’nın mikrofonunu kapattı ve dışarı çıkarılmasını istedi, avukatlar ve seyirciler durumu alkışla protesto etti. Kozağaçlı salondan çıkarılırken “ÇHD susmadı susmayacak” sloganı attı. Mahkeme reddi hakim talebi hakkında karar vermek için duruşmaya ara verdi.