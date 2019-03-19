Reyhan Başaran'dan emekçilere: Bizim için değil kendiniz için oy verin

S.S. 87 No’lu Uzunçiftlik Kamyon ve TIR’cılar Motorlu Taşıtlar Kooperatifi'nde konuşan Başaran, “Derdimiz rant değil, en iyi hizmeti sunmak” dedi.

Emek Partisi’nin Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Bağımsız Başkan adayı Reyhan Başaran, Kartepe'de önce Kartepe Gazetesini, ardından S.S. 87 No’lu Uzunçiftlik Kamyon ve TIR’cılar Motorlu Taşıtlar Kooperatifi'ni ziyaret etti. İzmit Yahya Kaptan Mahallesi Muhtarı Ahmet Mirzaoğlu ile görüşen Başaran, Kocaeli TV’ye görüş verdi. Karamürsel Ereğli’de esnafın sorunları ve taleplerini dinleyen Başaran, vatandaşla sohbet etti. Son olarak İzmit’te gençlerle bir kafede buluşan Başaran, burada gençlerle birlikte şarkılar söyledi.

‘EMEKÇİLER HAKLI, BİZ HAKLIYIZ’

S.S. 87 No’lu Uzunçiftlik Kamyon ve TIR’cılar Motorlu Taşıtlar Kooperatifi Başkanı Aydın Merttürk, insanların kutuplaştırıldığını belirterek, “Yeni yollar açmak lazım. Siyaseti kutuplaştırdılar, bu ülkeye yazık. Beka nedir ya, bu belediye seçimi. Tutunacak dalları yok artık, bekaya sarılıyorlar. Siyaseti git gide yozlaştırdılar” dedi.

Sahada tepkinin çok olduğunu belirten Başaran ise, “Sandığı ne kadar yansır bilmiyorum ama ciddi bir tepki söz konusu. Bizim de umudumuz var” dedi. Ardından kamyon ve TIR şoförlerine seslenen Başaran, “Kenti işin uzmanlarıyla yöneteceğiz dedik. Derdimiz rant değil, en iyi hizmeti sunmak. Biz emekçiler için bu seçim çok önemli, biz kendimize oy istemiyoruz. Kendiniz için oy verin diyoruz. Halkın tamamının yönetime katılabildiği bir anlayıştan bahsediyoruz, bunu gerçekleştireceğiz. Emekçiler haklı, biz haklıyız” dedi.

Fotoğraf: Evrensel

‘SEÇİMDEN SONRA UNUTAN OLMAYACAĞIZ’

Ziyarette konuşan bir kamyon şoförü ise, “İktidar gelmiyor buraya, gelse onlara diyeceklerimiz var, sorumuz çok ama gelmiyorlar. Size başarılar diliyoruz, umarız emeğinizin karşılığını alabilirsiniz. Seçimi kazanan vatandaşı unutuyor, seçimden sonra kimseyi görmüyoruz, derdimizi dinleyen yok. Millet kime güveneceğini şaşırmış durumda” dedi. Başaran ise, “Seçimden önce gelen, seçimden sonra unutan olmayacağız” dedi.

Yahya Kaptan Muhtarlığı ve Kocaeli TV ziyareti ardından Karamürsel Ereğli’de esnafı dolaşan Başaran vatandaşla sohbet etti, yerel yönetim anlayışını aktardı. Karamürsel’in ardından İzmit’te bir kafede gençlerle buluşan Başaran, gençlerle birlikte şarkılar, türküler söyledi.

Fotoğraf: Evrensel

‘ÖĞRENCİLERE ULAŞIMI ÜCRETSİZ HALE GETİRECEĞİZ’

Başaran, geçtiğimiz günlerde sosyal medya üzerinden kendisiyle iletişime geçen Melike ve Gizem’le buluşmuş, onların taleplerini dinlemiş, önerilerini almıştı. Gençlerle beraber bir etkinlik düzenleme planı yapan Başaran, İzmit Eski Sine Kafe’de gençlerle buluştu. Başaran ile keyifli dakikalar geçiren gençler, şarkılar ve türküler eşliğinde eğlendi. Burada konuşan Başaran, halkçı belediyecilik modelinden bahsetti. Gençlerin sosyal hayatına önem verdiğini; kültür, sanat ve spor gibi hizmetlerin belediye tarafından hiçbir siyasi ve maddi amaç güdülmeden sağlanması gerektiğini dile getiren Başaran, “İl dışından şehrimize okumak için gelen öğrencilerimiz var ve barınma, ulaşım gibi zorunlu ihtiyaçları var bu arkadaşlarımızın. Bu ihtiyaçları belediyelerin karşılaması gerekiyor” dedi. Ulaşımın zorunlu bir ihtiyaç olduğunu söyleyen Başaran, “Bu ihtiyacı gençler karşılayamıyor, biz bu şehirdeki tüm öğrencilere ulaşımı ücretsiz hale getireceğiz” ifadelerini kullandı. Başaran konuşmasında gençlerin talepleri etrafında birleşerek mücadele etmesinin önemine de değindi. (Kocaeli/EVRENSEL)

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