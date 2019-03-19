Mamak'ta kadınlar talepleri için CHP'li adaya protokol imzalattı

Ankara Mamak’ta Tuzluçayır Kadınları Dayanışma Derneği tarafından düzenlenen “Kadınlar Yerel Yönetimleri Tartışıyor” panelinde kadınlar CHP Mamak Belediye Başkan Adayı Adnan Demirci'ye taleplerinin yer aldığı protokolü imzalattı. Kadınların talepleri arasında kapatılan kadın sığınma evinin yeniden açılması, belediye bünyesinde yaşlı ve hasta bakım evleri ile kreş açılması bulunuyor.

Panelde konuşan Tüm Bel-Sen MYK Üyesi Satı Burunucu, belediyelerin rantın en çok yaşandığı yerler olduğunu söyledi. Demokratik, halkçı belediyecilik ile halkın meclisler aracılığıyla yerel yönetimlerde söz sahibi olması gerektiğini ifade eden Burunucu, “Sovyetler döneminde halk meclisleriyle yönetilen bir belediyecilik örneğini biliyoruz. Halkın doğrudan yönetimlerde söz sahibi olduğu bu yönetim tarzı daha önce yaşanmıştır. Sovyetler örneğiyle birlikte ülkemizde de halkın yararına bir sosyal belediyecilik anlayışı gelişmiştir. Ancak günümüzde bu sosyal belediyecilik anlayışı tasviye edilerek halk iaşe belediyeciliğine mahkum edilmektedir. Para ve gıda yardımlarıyla kendilerine oy devşirmeye dönüşen bir belediyecilik anlayışı var” dedi.

Bölgede belediyelere atanan kayyımların ilk olarak kadın sığınma evleri ve çocuk kreşleri gibi kurumları kapattığını ve yerlerinin TÜRGEV gibi kurumlara verildiğini aktaran Burunucu, kreşlerin olmaması, ulaşımda yaşanan zorluklar gibi nedenlerle kadınların çalışma yaşamına katılamadığını söyledi.

Dernek üyesi kadınların sorun ve taleplerini dinleyen CHP Mamak Belediye Başkan Adayı Adnan Demirci, ilçede yıllar önce kapatılan kadın sığınma evini yeniden açacağını, belediye bünyesinde yaşlı ve hasta bakım evleri, çocuk kreşleri açacağını, kentsel dönüşüm mağdurlarının sorunlarını gidereceğini söyledi ve diğer seçim vaatlerini anlattı. Panel sonrasında taleplerini bir protokole dönüştüren kadınlar, Demirci'den metni imzalamasını istedi. Sözleşmeyi imzalatan kadınlar, belediye başkanlığını kazanması durumunda taleplerinin takipçisi olacaklarını söyledi. (Ankara/EVRENSEL)