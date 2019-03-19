Seferihisar Belediyesinde TİS: Yüzde 26 artış sağlandı

İzmir’de Seferihisar Belediyesi ile Tüm Bel-Sen arasında imzalanan toplu sözleşme ile kamu emekçilerinin maaşlarına yüzde 26 artış sağlandı. Sözleşme töreninde demokrasi vurgusu yapıldı.

İzmir Seferihisar Belediyesi'nde çalışan kamu emekçilerinin örgütlü olduğu Tüm Bel-Sen İzmir 1 No’lu Şube ile belediye yönetimi arasında yeni dönem toplu iş sözleşmesi imzalandı. Toplu sözleşmeye göre sosyal denge tazminatı bin 400TL’den, net bin 750TL’ye yükseltildi. Ayrıca 650 TL yakacak yardımı ve 1 Mayıs’ta 1000 TL ikramiye de ödenecek. Artışların toplamı yüzde 26’ya denk düşüyor.

İzmir Mimarlık Merkezindeki imza törenine, Seferihisar Belediye Başkanı ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Tunç Soyer, Tüm Bel-Sen Genel Başkanı Erdal Bozkurt, Tüm Bel -Sen İzmir 1 No’lu Şube Başkanı Anıl Kaçar, Şube Toplu Sözleşme ve Hukuk Sekreteri Birkan Acar ve sendikanın Seferihisar Belediyesi temsilcisi Gökhan Pehlivan katıldı.

Törende konuşan Tüm Bel Sen İzmir 1 No’lu Şube Başkanı Anıl Kaçar, toplu sözleşme hakkını kamu emekçilerinin büyük mücadeleler elde ederek kazandığını hatırlatarak “Bu toplu sözleşme masası ücret sendikacılığı adına değil, elbette bu masanın bir ekonomik kazanımı var, bu masanın en büyük kazanımı karanlığa karşı biriktirdiğimiz güç, duygu ve yürek. Ülkede kutuplaşmanın, yozlaşmanın gericiliğin dili oluşuyor ve konuşuluyorken bu ülkede birlikte üreten birlikte nefes alanlar ve bu mücadelede ısrar etmeye devam edenler var. Tunç Soyer’e bu anlayış etrafında aklı, yüreği ve vicdanı heyecanlandırdığı ve bu aydınlığın tarafında güç biriktirmeye çalıştığı için teşekkür ediyoruz. Demokratik halkçı katılımcı bir anlayışla kim yanımıza gelecek ise yalnız bırakmayacağız” dedi.

'DEMOKRASİNİN OLMAZSA OLMAZI ÖRGÜTLÜLÜKTÜR'

Seferihisar Belediye Başkanı Tunç Soyer ise demokrasiye daha fazla sahip çıkılması gereken bir dönemde olunduğunu ifade ederek "Demokrasinin kanalları o kentin o memleketin ürettiği refahın adil bir biçimde paylaşılmasını sağlar. Bizim de derdimiz budur. Bu yaşam kalitesi bir kader değil daha iyisinin mümkün olduğunu biliyoruz. Demokrasinin olmazsa olmazı örgütlülüktür. O nedenle sendikalar belki bu toplumun öncüleri lokomotifleri olmak zorunda. İzmir'in kullanılmayan çok geniş imkanları olduğunu büyük potansiyeli olduğunu biliyoruz. Bunu hayata geçirmek için insanların hayatında mutlu olmasını sağlamak için demokrasiye sahip çıkacağız” dedi.

'DÖNÜŞÜMÜN ÖNDERLERİ BELEDİYE ÇALIŞANLARI OLACAK'

Soyer konuşmasının devamında şunları söyledi:

“Şimdi tam bu noktada İzmir'de özlediğimiz büyük dönüşümün büyük değişimin yaşanabilmesi için büyükşehir belediyesinin ve ilçe belediyelerinin çalışanlarıyla yola çıkmamız gerekiyor. Sizler de önderleri olacaksınız. Bizim işimiz refahı büyütmek derken bunu sizlerle beraber başarabileceğiz. Refahı büyütmek için birlikte çalışmak zorundayız. Onun için daha çok üretmek ürettiğimiz hizmeti daha kaliteli yapmak mecburiyetindeyiz. Değişim ancak daha çok üretmekle ve daha iyisini üretmekle mümkündür. O nedenle şevkle aşkla çalışmak zorundayız.” (İzmir/EVRENSEL)