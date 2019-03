CHP Milletvekili Fethi Gürer: AKP, büyükanneleri de kandırdı

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, 2017 yılında birkaç ilde pilot uygulama olarak hayata geçirilen ve 2018 yılında unutulan “Torununa bakan büyükanneye maaş projesinin” akıbetini sordu.

AKP’nin her seçim öncesinde farklı vaatlerde bulunduğunu, ancak seçim bittikten sonra verilen sözleri unutturduğunu ifade eden Ömer Fethi Gürer, “İktidar, bunu alışkanlık haline getirdi. Her seçim öncesinde farklı projeler, değişik vaatler ortaya atıyorlar. 31 Mart yerel seçimleri öncesinde de AKP tarafından ortaya atılan yine farklı farklı proje ve vaatler havada uçuşuyor. Ancak her seçimden sonra olduğu gibi bu seçimden sonra da bu vaatler unutulacak” diye konuştu.

HER SEÇİM ÖNCESİ FARKLI ALGI…

AKP’nin 2016 yılında kamu spotlarıyla kamuoyuna duyurduğu “Büyükanne Projesinin” 2017 yılında birkaç ilde pilot uygulama olarak hayata geçtiğini ancak 2018 yılında rafa kaldırıldığını hatırlatan Gürer, “Projeye göre evinde 3 yaşından küçük olan torununa bakan büyükannelere her ay maaş verilecekti. Seçimden önce öyle bir algı oluşturdular ki, 81 milyon nüfusun tamamında bu proje uygulanacak diye açıklamalarda bulundular. Ancak, proje seçimden hemen sonra unutuldu. 6 bin kişi bir süre yararlandıktan sonra proje rafa kalktı” şeklinde konuştu.

“YAPAMAYACAKLARINIZI SÖYLEMEYİN”

Yurttaşların AKP’nin seçimlerden önce verdiği vaatleri “Gerçekleşmeyen ve gerçekleşmeyecek vaatler” olarak değerlendirmeye başladığını ifade eden CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, “AKP söylediklerinde tutarlı olmalı, yapılmayacak işleri yapılıyormuş gibi göstermemeli. Vatandaşların umutlarıyla, duygularıyla oynamamalı” ifadelerini kullandı.

İKTİDAR BUNU HEP YAPIYOR

Gürer, AKP'nin seçimden önce söz verip seçimden sonra unuttuğu projelere büyükanne projesinin somut bir örnek olarak verilebileceğini ifade ederek, "İktidar bunu hep yapıyor, ancak vatandaş artık AKP'nin boş vaatlerine inanmıyor. Taşeron, EYT, ek 3600 gösterge, emeklilerde intibak… Bunlar geçmiş seçimlerde söz verilip çözülmeyen sorunlar" dedi.