Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro, CIA'yi ziyaret etti

Brezilya'nın aşırı sağcı Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği ABD'de Merkezi Haberalma Teşkilatını (CIA) ziyaret etti.

Bolsonaro'ya gezisinde eşlik eden yetkililer arasında yer alan milletvekili oğlu Eduardo Bolsonaro, Jair Bolsonaro'nun, CIA'nin Langley'deki merkezini ziyaret ederek, eski Devlet Başkanı Dilma Rousseff ile aralarındaki yönetim farkını ortaya koyduğunu söyledi.

Eduardo Bolsonaro, babasının CIA merkezini ziyareti sırasında "bölgedeki uluslararası konuların" ele alındığını ifade ederken, Twitter hesabında da CIA'yi "dünyada en saygın istihbarat servislerinden biri" olarak nitelendirdi.

"ABD DOSTU BİR DEVLET BAŞKANINIZ VAR"

Washington'a bakanlarla gelen Bolsonaro'nun bugün ABD Başkanı Donald Trump ile görüşmesi bekleniyor. Bolsonarı ay sonunda da İsrail'e gidecek.

Bolsonaro, ABD Ticaret Odasına hitaben yaptığı konuşmada da "Şimdilerde bu güzel ülkeye hayran, ABD dostu bir devlet başkanınız var." ifadesini kullandı.

"BUGÜNE KADAR HİÇBİR BREZİLYA LİDERİ CIA'Yİ ZİYARET ETMEDİ"

Brezilya'da eski Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva döneminde dışişleri bakanlığı yapan Celso Amorim, bugüne kadar hiçbir Brezilya liderinin CIA'yi ziyaret etmediğini belirterek, "Bu açıkça teslimiyetçi bir tutum. Hiçbir şey bununla kıyaslanamaz." değerlendirmesinde bulundu.

CIA, Bolsonaro'nun ziyaretine ilişkin açıklama yapmadı.

ABD'nin siber istihbarat kurumu Ulusal Güvenlik Ajansının (NSA) eski çalışanı Edward Snowden tarafından ifşa edilen faaliyetleri, 2013 yılında NSA'nın dönemin Brezilya Devlet Başkanı Rousseff'in görüşmelerini gizlice dinlediğini ortaya koymuştu.

1964 BREZİLYA DARBESİ

1964'te ABD, Brezilya’nın İşçi Partili Devlet Başkanı Joao Goulart’ın tekellerin karlarını tehdit eden Temel Reformlar Planı ve sosyalist ülkelerle kurmaya başladığı ilişkileri yakından takip ediyordu. John F. Kennedy ve Lyndon Johnson’ın, sonradan üzerindeki gizlilik perdesinin kaldırılmasıyla herkes tarafından erişilebilen söylemleri, Washington’un Brezilya’ya karşı bir askeri darbe planladığını açıkça ortaya koydu. “Operation Brother Sam” adlı darbe harekatı 31 Mart 1964’te hayata geçirildi ve Brezilya, 1985’e kadar ABD’nin kontrolündeki askeri yönetimlerce idare edildi. (DIŞ HABERLER)

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