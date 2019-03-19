Mansur Yavaş hakkında "suçu bildirmemek" suçundan soruşturma açıldı

Selçuk Kozağaçlı "Sizi reddediyorum" dedi, salondan atıldı

ÇHD ve HHB üyesi avukatların yargılandığı davada Selçuk Kozağaçlı, "Temsil ettiğiniz her şeyi reddediyorum" dedikten sonra salondan çıkarıldı.