19 Mart 2019 11:31
Mansur Yavaş hakkında "suçu bildirmemek" suçundan soruşturma açıldı
CHP ve İYİ Parti'nin Ankara Adayı Mansur Yavaş hakkında 'suçu yetkili makamlara bildirmemek' suçlamasıyla soruşturma açıldı.
Fotoğraf: DHA
Millet İttifakı'nın Ankara Adayı Mansur Yavaş hakkında 'suçu yetkili makamlara bildirmemek' suçlamasıyla TCK 278. maddeye dayanarak soruşturma açıldığı kaydedildi. (HABER MERKEZİ)
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