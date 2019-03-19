Tiyatrocu Müjdat Gezen hakkında zorla getirme kararı verildi

Tiyatrocu Müjdat Gezen'in eski AKP İstanbul Milletvekili Burhan Kuzu'ya "hakaret" ettiği iddiasıyla 2 yıl 4 aya kadar hapis cezası istemiyle yargılandığı davaya devam edildi.

Anadolu 67. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, Müjdat Gezen ve avukatı katılmadı.

Hakim Gezen'in duruşmada hazır olmadığını ve avukatının da mazeret bildirmediğini tutanağa yazdırdı. Kuzu'nun avukatı Cüneyd Gülcan, Gezen hakkında "zorla getirme emri çıkarılmasını" talep etti. Mahkeme, avukatın talebini kabul ederek Gezen hakkında zorla getirme kararı verdi. Duruşma, ertelendi.

Eski AKP İstanbul Milletvekili Burhan Kuzu, Müjdat Gezen'in, 20 Şubat 2017 tarihinde Sanat Merkezi'nin kundaklanmasının ardından yaptığı açıklamalarla ilgili Gezen hakkında "alenen basın yoluyla hakaret" suçundan kamu davası açılmasını talep etmişti.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede Gezen'in "hakaret" suçundan 3 aydan 2 yıl 4 aya kadar hapisle cezalandırılması istenmişti. (HABER MERKEZİ)

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