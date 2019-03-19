HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli hakkında soruşturma başlatıldı

Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Halkların Demokratik Partisi (HDP) Eş Genel Başkanı Sezai Temelli hakkında "terör örgütü propagandası" yaptığı iddiasıyla soruşturma başlatıldı.

AA'nın haberine göre Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Sezai Temelli'nin, HDP Dersim il örgütünün 31 Ocak 2019'da düzenlenen "Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısı"nda yaptığı konuşmanın içeriğinde suç unsuru olduğu gerekçesiyle soruşturma açıldı.

Başsavcılık, hakkında "terör örgütü propagandası" iddiasıyla soruşturma başlatılan Temelli'nin milletvekili oluşu nedeniyle 694 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin 146. maddesinde belirtilen hüküm kapsamında "görevsizlik kararı" vererek soruşturma dosyasını Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gönderdi.

Temelli Dersim'de şunları söylemişti: "Halkların Demokratik Kongresi'ni kurduk, HDP'yi kurduk ama hiçbir zaman tabularımız olmadı, kapılarımızı kapatmadık. Dedik ki 'Hep birlikte siyaset yapacağız, siyaseti toplumsallaştıracağız, toplumu siyasallaştıracağız.' Haklarımızı elde edene kadar üreten bizsek, yöneten biz olacağız. 'Söz, yetki, karar ve halk iktidara' dedik. Bu anlamıyla 70'lerden bugüne bu fikriyatı ördük ördük ve büyük bir paradigma ile buluşturduk. 'Demokratik ulus, çoğulcu, laik ve demokratik cumhuriyet' dedik. İşte bu fikriyatı ören, geçmişten bugüne taşıyan, bu paradigmayı var edene buradan bin selam olsun. İmralı'ya, Sayın Öcalan'a bin selam olsun. Bizi buluşturan bu fikriyattır, bize düşen bunu iktidara taşımaktadır.

Ancak yan yana gelmekle mümkündür. Bugün Dersim’de yaptığımız o yüzden çok güçlü bir adımdır. Türkiye’nin her yerinde bütün kesimlerle buluşup güç birliklerini büyütmek istedik, büyüttük de. İşte bu yan yana gelmelerimiz 31 Mart'ta bu iktidara en güçlü cevabı sandıkta da verecektir.

Kentimize sahip çıkma zamanıdır. Bunu bir hayatı değiştirme vasfıyla başarmalıyız. Kayyımları öyle bir süpürmeliyiz ki kırıntıları bile kalmamalı. O yüzden de güç birliği çok önemlidir. Seçimden sonra da bu birlikteliğimizi sürdürmeye devam ececeğiz. Yan yana gelemediklerimizle bile 1 Nisan’dan sonra yan yana geleceğiz. Dersim buna örnek olacak.”

Tanıtım toplantısında konuşan Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Eş Genel Başkan Yardımcısı Halide Türkoğlu hakkında da “terör örgütü propagandası” iddiasıyla soruşturma başlatıldı. (HABER MERKEZİ)