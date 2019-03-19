Çocuğa yönelik cinsel istismar davasında 67 yıl 6 ay hapis cezası

Erzurum ve İzmir'de iki çocuğa cinsel istismar davası görüldü. Erzurum'da 15 yaşındaki yeğenine 5 yıl boyunca istismar eden sanığa 67 yıl 6 ay hapis cezası verildi. İzmir'de babası tarafından cinsel istismara maruz kalan 12 yaşıdaki çocuk bugün görülen duruşmada ifadesini değiştirdi. Mahkeme bakanlık avukatının çocuğun baskı altında olduğunu belirterek tanıkların dinlenmesi talebini kabul etti.

Çocuk İzleme Merkezi'nde 10 yaşından bu yana dayısının istismarına uğrayan N.N.'nin yapılan muayenede hamile olduğu ortaya çıktı. N.N.'nin annesinin de onayı ile Erzurum 2'nci Sulh Ceza Hakimliği'nden alınan karar doğrultusunda çocuğun gebeliği sonlandırıldı, ceninden moleküler genetik inceleme amacıyla parça alındı. Ceninden alınan örnekte babanın yüzde 99,9 dayı M.İ. olduğu belirlendi. 17 Ocak'ta tutuklanan M.İ'nin yargılandığı cinsel istismar davasında karar çıktı. 15 yaşındaki yeğeni N.N.'ye tecavüz eden sanığa verilen 67 yıl 6 ay hapis cezası, yasa gereği 30 yıla düşürüldü.

DHA'nın haberine göre mahkeme heyeti, M.İ.'yi 'çocuğun nitelikli cinsel istismarı' suçundan önce 18 yıl hapis cezasına çarptırdı. Heyet, bu cezayı eylemin üçüncü derece kan hısmı olan yeğene işlenmesi nedeniyle 27 yıla çıkardı. Sanığın eylemini suç tarihinde 12-15 yaş grubunda olan mağdura karşı cebir kullanarak gerçekleştirmesi nedeniyle ceza 40 yıl 6 aya yükseltildi. Eylemin 5 yıl boyunca sayısı tespit edilemeyecek şekilde sürmesi nedeniyle M.İ.'ye 67 yıl 6 ay hapis cezası verdi. M.İ.'nin hükmen tutukluluk halinin devamı kararlaştırıldı.

İSTİSMAR MAĞDURU ÇOCUK İFADE DEĞİŞTİRDİ, BAKANLIK AVUKATI İTİRAZ ETTİ

İzmir'in Çiğli ilçesinde, 12 yaşındaki kızı M.K.'ye cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklanan İ.K. hakim karşısına çıktı. Çocuk İzleme Merkezi’nde babasının cinsel istismarda bulunduğunu söyleyen M.K., mahkemede ifade değiştirdi. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı Müjgan Bilgen Özen ise çocuğun baskı altında olduğu için ifade değiştirdiğini belirterek, olaya ilişkin tanıkların dinlenmesi talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, bakanlık avukatı Özen’in mağdurun olayı ilk anlattığı öğretmeni ve sınıf arkadaşlarının tanık olarak dinlenmeleri talebini kabul ederek, bir sonraki celse hazır edilmelerini istedi. Mahkeme ayrıca, sanığın tutukluluk halinin devamına, olaydan sonra devlet korumasına alınan M.K.'nin velayeti için kayyım atanmasına karar vererek, duruşmayı erteledi. (HABER MERKEZİ)

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