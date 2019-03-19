19 Mart 2019 08:34
Sezgin Tanrıkulu: Şubat ayında 170 kişinin yaşam hakkı ihlal edildi
CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Şubat 2019 İnsan Hakları İhlalleri Raporu’nu açıkladı.
Görsel: Pixabay
CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu’nun Şubat 2019 İnsan Hakları İhlalleri Raporu’na göre 170 kişinin yaşam hakkı ihlal edildi.
Şubat ayında en az 103 etkinliğe polisler tarafından izin verilmedi, en az 225 kişi gözaltına alındı, en az 11 kişi tutuklandı.
Cezaevinde 3, kadın cinayetlerinde 31, iş cinayetlerinde 125 ve silahlı çatışmalarda 11 kişi öldü.
Şubat ayında 135 kişi işkence ve kötü muameleye maruz kaldı ve bunların 90’ı cezaevinde yaşandı.
SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMLARI SUÇ UNSURU OLDU
Gazete Duvar’dan Tamer Arda Erşin’in derlemesine göre; rapordaki ihlaller tablosu şöyle:
- 12 gazeteci, yazar, yayıncı yargılandıkları davalarda mahkûm oldu, 5 gazeteci gözaltına alındı, 1 gazeteci tutuklandı. Bu ihlallerin yanında 8 gazeteci de tahliye edildi.
- Tutuklanan gözaltına alınan sanatçı, politikacı ve yazar sayısı 15 oldu.
- 48 akademisyen hakkında yargılandıkları davalarda mahkûmiyet kararı çıktı.
- Sosyal medya paylaşımları nedeniyle 114 kişi gözaltına alındı, 16 kişi tutuklandı ve 4 kişi yargılandığı davada mahkûm oldu. (HABER MERKEZİ)