Sezgin Tanrıkulu: Şubat ayında 170 kişinin yaşam hakkı ihlal edildi

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu’nun Şubat 2019 İnsan Hakları İhlalleri Raporu’na göre 170 kişinin yaşam hakkı ihlal edildi.

Şubat ayında en az 103 etkinliğe polisler tarafından izin verilmedi, en az 225 kişi gözaltına alındı, en az 11 kişi tutuklandı.

Cezaevinde 3, kadın cinayetlerinde 31, iş cinayetlerinde 125 ve silahlı çatışmalarda 11 kişi öldü.

Şubat ayında 135 kişi işkence ve kötü muameleye maruz kaldı ve bunların 90’ı cezaevinde yaşandı.

SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMLARI SUÇ UNSURU OLDU

Gazete Duvar’dan Tamer Arda Erşin’in derlemesine göre; rapordaki ihlaller tablosu şöyle: