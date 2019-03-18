18 Mart 2019 20:18

Bağımsız Aday Ali Doğan: İşçilerin sesi Tuzla meclisinde yankılansın

Tuzla Belediyesi Bağımsız Meclis Üyesi Adayı Ali Doğan, Aydınlı Mahallesi’nde işçi ve emekçilere seslendi.

Bağımsız Aday Ali Doğan: İşçilerin sesi Tuzla meclisinde yankılansın

Tuzla Belediyesi Bağımsız Meclis Üyesi Adayı Ali Doğan (solda) | Fotoğraf: Evrensel

    • Paylaş

    Erman TÜRKMEN
    İstanbul

    Tuzla Belediyesi Bağımsız Meclis Üyesi Adayı Ali Doğan, seçim çalışmalarını Aydınlı Mahallesi’nde sürdürdü. Doğan, sabah saatlerinde Aydınlı’da bulunan Mayısta Yaşam Kooparatifindeki kahvaltıda işçi ve emekçilerle buluştu. Kahvaltıya, İstanbul ve İzmir Bağımsız Büyükşehir Belediyesi Adayları Güldes Önkoyun ve Yalçın Yanık da katıldı.

    Etkinlikte ilk sözü alan Aday Güldes Önkoyun, emekçilere iki farklı burjuva partinin adayları arasında tercih yapma seçeneği sunulduğunu, bunu kabul etmedikleri için aday olduğunu, kayyımlara karşı bir tepki olarak aday olduklarını ifade etti. Önkoyun'dan sonra konuşan Tuzla Belediyesi Bağımsız Meclis Üyesi Adayı Ali Doğan, Mayısta Yaşam Kooparatifi ile geçmiş dönemde işçi ve emekçilerin mücadelesinde bir çok etkinliği birlikte yaptıklarını ve yerelde bana olan destek açıklamalarını önemli bulduğunu, seçim dönemindeki bu dayanışmanın seçim sonrasında da sürdürülmesi gerektiğini söyledi. Doğan, "Metal ve deri olmak üzere sanayi havzamızda sözleşme dönemleri yaklaştı ve seçimlerden sonra ekonomik krizin yükü emekçilerin üzerine yıkılacak. Tuzla’da da işten çıkartmalar artacak. Bunlara karşı hep birlikte mücadele etmeliyiz" dedi.

    "İŞÇİLERİN SESİ TUZLA MECLİSİNDE YANKILANMALI"

    Ali Doğan, kahvaltının ardından Aydınlı’da bulunan Çalıkağıl Derneğinde işçi ve emekçilere seslendi. Başta kendisine bu fırsatı tanıyan Dernek Başkanı Hasan Bakbak ve Yönetim Kuruluna teşekker ederek söz başladı. Doğan konuşmasında, "Bir çoğunuz beni tanırsınız. Deri işçilerinin grevlerinde, seçim dönemlerinde hep birlikte olduk" dedi. Seçim öncesinde Tuzla’da yerel birlikteliği yaratmak istediklerini ancak başarılamadığını dikkat çeken Doğan, önümüzdeki dönemde deri, tersane ve metal işçilerin sesinin Tuzla Meclisi'nde yankılanması gerektiğini, bunun için aday olduğunu ifade etti.

    Doğan, Emek Partisi Tuzla ilçe Örgütü üyeleri tarafından Aydınlı'da açılan seçim standına geçerek burada mahalle sakinleri ile sohbet etti. Emek Partisi Tuzla İlçe Örgütü üyeleri de Mimar Sinan ve İçmeler Mahallesi'nde kapı kapı gezerek Ali Doğan için oy istedi.

    İçmeler Mahallesi'nde bir işçinin meclis üyesi adayı olmasının önemli olması ve ülkenin durumunun pek iç açıcı olmadığı konusunda insanların genel bir kanısı var. Bazı mahalle sakinleri Ali Doğan’ı tanıdıklarını ve oy vereceklerini dile getirdi. Belediye meclisinde işçinin olmasının önemli olduğunu ifade ettiler, Kimi mahalle sakinleri de değerlendireceklerini söyledi.

    Fotoğraf: Evrensel

    Fotoğraf: Evrensel

    Selinay UZUNTEL
    Üniversite Öğrencisi

    Bir üniversite öğrencisi olarak Tuzla Bağımsız Belediye Meclis Üyesi Ali Doğan’ın seçim çalışmlarına katılmak üzere hafta sonları Tuzla’ya geliyorum. Bugün Tuzla'da Aydınlı Mahallesi'nde seçim çalışmamızı yürüttük. Aydınlı'da oturan işçilere adayımız Ali Doğan hakkında bilgi verdik. Broşürlerimizi kapı kapı dolaşıp dağıttık. Çoğu yerde kendisinin de 15 yıllık tersane işçisi olmasından kaynaklı güzel tepkiler aldık ve  orda çalışırken verdiği mücadele sırasında kendisini tanıyan, bilen insanlarla da karşılaştık. Broşürden Ali Doğan’ın fotoğrafını gören, "Biz zaten tanıyoruz, oyumuza kendisine vereceğiz" diyen insanlara da denk geldik.

    Kapısını çaldığımız her yere taleplerimizden bahsettik. Stand çevresindeki insanların da standımıza özel bir ilgisi vardı. Çünkü artık rantçılar bizim sırtımızdan kazanmasın, belediyeler halkçı belediyecilik anlayışı ile yönetilsin. "İşçiydim, işçinin halini iyi bilirim, anlarım. İşçinin de söz hakkı olsun belediyelerde" diyen bir belediye meclis üyesi vardı karşılarında.

    İşçilerden Tuzla Adayı Ali Doğan'a: Herkesten destek isteyeceğiz

    İşçilerden Tuzla Adayı Ali Doğan'a: Herkesten destek isteyeceğiz

    Tuzla Belediye Meclis Adayı Ali Doğan'a emekçilerden destek

    Tuzla Belediye Meclis Adayı Ali Doğan'a emekçilerden destek

    İşçiler adaylarına sahip çıkıyor

    İşçiler adaylarına sahip çıkıyor

    Tuzla adayı Ali Doğan: İşçilerin, emekçilerin temsilcisi olacağım

    Tuzla adayı Ali Doğan: İşçilerin, emekçilerin temsilcisi olacağım

    Tuzla Adayı Ali Doğan: Bana verilen her oy kendimizedir

    Tuzla Adayı Ali Doğan: Bana verilen her oy kendimizedir

    Tuzla adayı Ali Doğan: İşçileri bölmek isteyenlere karşı durmalıyız

    Tuzla adayı Ali Doğan: İşçileri bölmek isteyenlere karşı durmalıyız

    ETİKETLER:
    Yerel Seçim 2019 İl il adaylar ve seçim sonuçları
    ÖNCEKİ HABER

    Erdoğan katliam görüntüleri üzerinden seçim çağrısı yapıyor
    SONRAKİ HABER

    Tuzla adayı Ali Doğan: Patron aday oluyor, işçi neden olmasın?
    YAZARLAR
    İhsan ÇARALAN
    İhsan ÇARALAN

    Dinci ve ırkçı teröre karşı ‘enternasyonalist’ bir mücadele ihtiyacı

     Ercüment AKDENİZ
    Ercüment AKDENİZ

    Yerel yönetimler ve mülteciler - 2

     Ertan EROL
    Ertan EROL

    Latin Amerika'da yeni güvenlik rejimleri

     Mithat Fabian SÖZMEN
    Mithat Fabian SÖZMEN

    6+2+2 yabancı kuralı: Bu filmi beğenmemiştik

     Cengiz BEKTAŞ
    Cengiz BEKTAŞ

    Üretenler
    SEFER SELVİ
    Sefer Selvi Karikatürleri
    BİRİNCİ SAYFA
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    REKLAM
    HABER BÜLTENİ

    Aşağıdaki forma e-posta adresinizi yazarak haber bültenimize katılabilirsiniz. Detaylı bilgi için tıklayın...
    Sefer Selvi Karikatürleri
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yavaş seçime girebilse dahi bunun bedelini öder
    Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yavaş seçime girebilse dahi bunun bedelini öder

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'nin Ankara Adayı Mansur Yavaş hakkındaki sahte senet iddiası hakkında konuştu.

    GÜNCELLENDİ
    Hadımköy'deki kimyasal fabrikasında yangın tüm gün sürdü
    Hadımköy'deki kimyasal fabrikasında yangın tüm gün sürdü

    İstanbul'un Arnavutköy ilçesine bağlı Hadımköy'deki bir kimyasal fabrikasında yangın çıktı, söndürme çalışmaları sabahtan bu yana devam ediyor.

    GÜNCELLENDİ
    Tuzla adayı Ali Doğan: Patron aday oluyor, işçi neden olmasın?
    Tuzla adayı Ali Doğan: Patron aday oluyor, işçi neden olmasın?

    20 yıldır tersanede çalışan Ali Doğan, Tuzla'da belediye meclis üyeliğine neden aday olduğunu ve yerel yönetim anlayışını Evrensel’e anlattı.

    GÜNCELLENDİ
    Hollanda'nın Utrecht kentinde silahlı saldırı: 3 ölü, 9 yaralı
    Hollanda'nın Utrecht kentinde silahlı saldırı: 3 ölü, 9 yaralı

    Hollanda'nın Utrecht kentinde tramvayın içinde ateş açıldı, saldırıda 3 kişi öldü. Hollanda polisi Türkiye doğumlu zanlının yakalandığını açıkladı.

    Bağımsız Aday Ali Doğan: İşçilerin sesi Tuzla meclisinde yankılansın
    Bağımsız Aday Ali Doğan: İşçilerin sesi Tuzla meclisinde yankılansın

    Tuzla Belediyesi Bağımsız Meclis Üyesi Adayı Ali Doğan, Aydınlı Mahallesi’nde işçi ve emekçilere seslendi.

    GÜNCELLENDİ
    Açlık grevindeki ÇHD ve HHB üyesi avukatlar hakim karşısına çıktı
    Açlık grevindeki ÇHD ve HHB üyesi avukatlar hakim karşısına çıktı

    Yargı sürecindeki hukuksuzluklara dikkat çekmek için açlık grevine başlayan ÇHD ve HHB üyesi avukatlar grevlerinin 54. gününde hakim karşısına çıktı.

    Erdoğan katliam görüntüleri üzerinden seçim çağrısı yapıyor
    Erdoğan katliam görüntüleri üzerinden seçim çağrısı yapıyor

    Cumhurbaşkanı Erdoğan Yeni Zelanda katliamının görüntülerini mitinglerinde izletiyor ve CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun sözlerini çarpıtıyor.

    GÜNCELLENDİ
    Bayhan: Egemen burjuva politik ortam katliamların zeminini hazırlıyor
    Bayhan: Egemen burjuva politik ortam katliamların zeminini hazırlıyor

    EMEP MYK Üyesi İskender Bayhan ile Yeni Zelanda'daki katliam, Hürriyet'in HDP haberi ve bağımsız işçi adayları konuştuk.

    ‘I Subscribe’ abone kampanyası Evrensel ve BirGün ile devam ediyor
    EVRENSEL İÇİN ULUSLARARASI DAYANIŞMA KAMPANYASI BAŞLADI

    GÜNCELLENDİ
    Sovyet Kozmonot Leonov'un ilk uzay yürüyüşü 54 yaşında
    Sovyet Kozmonot Leonov'un ilk uzay yürüyüşü 54 yaşında
    Kerem Alışık: Sadri Alışık tek başına bir konservatuvardı
    Kerem Alışık: Sadri Alışık tek başına bir konservatuvardı
    Yazar Muharrem Erbey: Tahir Elçi’nin nasıl yaşadığını yazmak istedim
    Yazar Muharrem Erbey: Tahir Elçi’nin nasıl yaşadığını yazmak istedim
    İYİ Parti Adayı Emre Kınay'ın da rol aldığı Vurgun erken final yaptı
    İYİ Parti Adayı Emre Kınay'ın da rol aldığı Vurgun erken final yaptı
    Macron oyalıyor, Fransız emekçi ve öğrenciler yeniden sokağa çıkıyor
    Macron oyalıyor, Fransız emekçi ve öğrenciler yeniden sokağa çıkıyor

    Fransa’da sendikalar ve öğrenci örgütleri yarın bir kez daha grev ve boykot yapacak, çeşitli kentlerde eylemler düzenlenecek.

    İşçilerden Bağımsız Aday Özbey Dursun'a: Birlik olmak istiyoruz
    İşçilerden Bağımsız Aday Özbey Dursun'a: Birlik olmak istiyoruz

    Avcılar Bağımsız Meclis Üyesi Adayı Özbey Dursun'un görüştüğü Ambarlı Limanı işçileri, "Artık bölünmek değil birlik olmak istiyoruz" dedi.

    Ölümle tehdit edilen İlayda Özen'in "7 ay sonraya duruşma" tepkisi
    Ölümle tehdit edilen İlayda Özen'in "7 ay sonraya duruşma" tepkisi

    Ayrıldığı erkek tarafından ölümle tehdit edildiği gerekçesiyle suç duyurusunda bulunan İlayda Özen, 7 ay sonraya gün verilmesine tepki gösterdi.

    20 soruda 31 Mart 2019 yerel seçimleri
    20 soruda 31 Mart 2019 yerel seçimleri

    Oy pusulaları ne renk olacak, hangi oylar geçerli hangi oylar geçersiz sayılacak, oy verme işlemi saat kaçta başlayıp saat kaçta sona erecek?

    Reyhan Başaran: Eşit yurttaşlık hakkı etrafında birleşmemiz lazım
    Reyhan Başaran: Eşit yurttaşlık hakkı etrafında birleşmemiz lazım

    Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Bağımsız Başkan Adayı Reyhan Başaran, Derince ve Körfez’de ziyaretlerde bulundu.

    Günlerce yürüyen mültecilerin zorlu yolculuğu
    Günlerce yürüyen mültecilerin zorlu yolculuğu

    Türkiye’ye zorlu yollardan yürüyerek giriş yapan İranlı, Afgan ve Pakistanlı mültecilerin hayali Avrupa'ya ulaşmak.

    GÜNCELLENDİ
    Bağımsız İşçi Aday Özbey Dursun: İşçilerin sesi olsun
    Bağımsız İşçi Aday Özbey Dursun: İşçilerin sesi olsun

    Avcılar Belediyesi Bağımsız Meclis Üyesi Adayı Özbey Dursun, Seçim Özel'de çalışmalarını anlattı.

    GÜNCELLENDİ
    7 işyerinde sendikalaşma ve hak arama mücadelesi devam ediyor
    7 işyerinde sendikalaşma ve hak arama mücadelesi devam ediyor

    Cargill, Sibaş, Aydın Belediyesi, Kale Kayış, Zümrüt Gıda, Muğla ve Eskişehir Tüvtürk'te sendikalaşma ve hak arama mücadelesi sürüyor.

    Londra’da "otoriter yönetim altında medya" söyleşisi düzenlendi
    Londra’da "otoriter yönetim altında medya" söyleşisi düzenlendi

    Day-Mer tarafından düzenlenen; Can Dündar, Deniz Yücel ve Aiden White'ın katıldığı söyleşide "Basın özgürlüğü için demokrasi vazgeçilemez" denildi.

    GÜNCELLENDİ
    Posta, Hürriyet ve CNN Türk'ten Sezai Temelli çarpıtması
    Posta, Hürriyet ve CNN Türk'ten Sezai Temelli çarpıtması

    Hürriyet, Posta ve CNN Türk, HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli'nin söylemediği sözleri ‘haberleştirdi’.

    Seçim öncesi yine Nursan fabrikasının açılacağı iddia edildi
    Seçim öncesi yine Nursan fabrikasının açılacağı iddia edildi

    Bir seçim öncesi daha Nursan fabrikasının açılacağı iddia edildi. Seçim öncesi verilen sözlere tepki gösteren işçiler, somut adım atılmasını istiyor.

    ÇOMÜ GSF Dekan Vekili Köksal'dan provokatif Yeni Zelanda paylaşımı
    ÇOMÜ GSF Dekan Vekili Köksal'dan provokatif Yeni Zelanda paylaşımı

    Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi GSF Dekan Vekili Dinçay Köksal, sosyal medya hesabından provokatif Yeni Zelanda paylaşımı yaptı.

    Erdoğan'dan Çanakkale Savaşı'nın yıl dönümünde Suriye vurgusu
    Erdoğan'dan Çanakkale Savaşı'nın yıl dönümünde Suriye vurgusu

    Çanakkale'de 18 Mart törenine katılan Tayyip Erdoğan, "Fırat'ın doğusu"na geçme mesajları verdi. CHP'li Belediye Başkanı yine törene davet edilmedi.

    GÜNCELLENDİ
    Zülküf Gezen'in 'tecridi protesto için' yaşamına son verdiği açıklandı
    Zülküf Gezen'in 'tecridi protesto için' yaşamına son verdiği açıklandı

    Cezaevinde bulunan Zülküf Gezen'in Abdullah Öcalan üzerindeki tecridin kaldırılması için yaşamına son verdiği açıklandı.

    Zırhlı araç 5 kişiyi ezdi, bakanlık bir de tazminat istedi!
    Zırhlı araç 5 kişiyi ezdi, bakanlık bir de tazminat istedi!

    İçişleri Bakanlığı ‘zırhlı araç hasar gördü’ diyerek Diyarbakır'da yaşanan kazada 5 yakınını kaybeden Demirbaş ailesinden 250 bin avro tazminat istedi

    MHP’li başkandan kendisini protesto eden kadınlara: Cıyaklayanlar
    MHP’li başkandan kendisini protesto eden kadınlara: Cıyaklayanlar

    Mersin Erdemli Belediye Başkanı MHP’li Mükerrem Tollu kendisini protesto eden kadınlara "Orada cıyaklayan kadınlara da hizmet edeceğiz” dedi.