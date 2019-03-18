Bağımsız Aday Ali Doğan: İşçilerin sesi Tuzla meclisinde yankılansın

Erman TÜRKMEN

İstanbul

Tuzla Belediyesi Bağımsız Meclis Üyesi Adayı Ali Doğan, seçim çalışmalarını Aydınlı Mahallesi’nde sürdürdü. Doğan, sabah saatlerinde Aydınlı’da bulunan Mayısta Yaşam Kooparatifindeki kahvaltıda işçi ve emekçilerle buluştu. Kahvaltıya, İstanbul ve İzmir Bağımsız Büyükşehir Belediyesi Adayları Güldes Önkoyun ve Yalçın Yanık da katıldı.

Etkinlikte ilk sözü alan Aday Güldes Önkoyun, emekçilere iki farklı burjuva partinin adayları arasında tercih yapma seçeneği sunulduğunu, bunu kabul etmedikleri için aday olduğunu, kayyımlara karşı bir tepki olarak aday olduklarını ifade etti. Önkoyun'dan sonra konuşan Tuzla Belediyesi Bağımsız Meclis Üyesi Adayı Ali Doğan, Mayısta Yaşam Kooparatifi ile geçmiş dönemde işçi ve emekçilerin mücadelesinde bir çok etkinliği birlikte yaptıklarını ve yerelde bana olan destek açıklamalarını önemli bulduğunu, seçim dönemindeki bu dayanışmanın seçim sonrasında da sürdürülmesi gerektiğini söyledi. Doğan, "Metal ve deri olmak üzere sanayi havzamızda sözleşme dönemleri yaklaştı ve seçimlerden sonra ekonomik krizin yükü emekçilerin üzerine yıkılacak. Tuzla’da da işten çıkartmalar artacak. Bunlara karşı hep birlikte mücadele etmeliyiz" dedi.

"İŞÇİLERİN SESİ TUZLA MECLİSİNDE YANKILANMALI"

Ali Doğan, kahvaltının ardından Aydınlı’da bulunan Çalıkağıl Derneğinde işçi ve emekçilere seslendi. Başta kendisine bu fırsatı tanıyan Dernek Başkanı Hasan Bakbak ve Yönetim Kuruluna teşekker ederek söz başladı. Doğan konuşmasında, "Bir çoğunuz beni tanırsınız. Deri işçilerinin grevlerinde, seçim dönemlerinde hep birlikte olduk" dedi. Seçim öncesinde Tuzla’da yerel birlikteliği yaratmak istediklerini ancak başarılamadığını dikkat çeken Doğan, önümüzdeki dönemde deri, tersane ve metal işçilerin sesinin Tuzla Meclisi'nde yankılanması gerektiğini, bunun için aday olduğunu ifade etti.

Doğan, Emek Partisi Tuzla ilçe Örgütü üyeleri tarafından Aydınlı'da açılan seçim standına geçerek burada mahalle sakinleri ile sohbet etti. Emek Partisi Tuzla İlçe Örgütü üyeleri de Mimar Sinan ve İçmeler Mahallesi'nde kapı kapı gezerek Ali Doğan için oy istedi.

İçmeler Mahallesi'nde bir işçinin meclis üyesi adayı olmasının önemli olması ve ülkenin durumunun pek iç açıcı olmadığı konusunda insanların genel bir kanısı var. Bazı mahalle sakinleri Ali Doğan’ı tanıdıklarını ve oy vereceklerini dile getirdi. Belediye meclisinde işçinin olmasının önemli olduğunu ifade ettiler, Kimi mahalle sakinleri de değerlendireceklerini söyledi.

Fotoğraf: Evrensel

Fotoğraf: Evrensel

Selinay UZUNTEL

Üniversite Öğrencisi

Bir üniversite öğrencisi olarak Tuzla Bağımsız Belediye Meclis Üyesi Ali Doğan’ın seçim çalışmlarına katılmak üzere hafta sonları Tuzla’ya geliyorum. Bugün Tuzla'da Aydınlı Mahallesi'nde seçim çalışmamızı yürüttük. Aydınlı'da oturan işçilere adayımız Ali Doğan hakkında bilgi verdik. Broşürlerimizi kapı kapı dolaşıp dağıttık. Çoğu yerde kendisinin de 15 yıllık tersane işçisi olmasından kaynaklı güzel tepkiler aldık ve orda çalışırken verdiği mücadele sırasında kendisini tanıyan, bilen insanlarla da karşılaştık. Broşürden Ali Doğan’ın fotoğrafını gören, "Biz zaten tanıyoruz, oyumuza kendisine vereceğiz" diyen insanlara da denk geldik.

Kapısını çaldığımız her yere taleplerimizden bahsettik. Stand çevresindeki insanların da standımıza özel bir ilgisi vardı. Çünkü artık rantçılar bizim sırtımızdan kazanmasın, belediyeler halkçı belediyecilik anlayışı ile yönetilsin. "İşçiydim, işçinin halini iyi bilirim, anlarım. İşçinin de söz hakkı olsun belediyelerde" diyen bir belediye meclis üyesi vardı karşılarında.

İşçilerden Tuzla Adayı Ali Doğan'a: Herkesten destek isteyeceğiz

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Tuzla Adayı Ali Doğan: Bana verilen her oy kendimizedir