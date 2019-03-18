18 Mart 2019 19:18

Erdoğan katliam görüntüleri üzerinden seçim çağrısı yapıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan Yeni Zelanda katliamının görüntülerini mitinglerinde izletiyor ve CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun sözlerini çarpıtıyor.

Erdoğan katliam görüntüleri üzerinden seçim çağrısı yapıyor

Fotoğraf: Mustafa Çiftçi/AA

    • Paylaş

    İktidar, Yeni Zellanda katliamını seçim malzemesi olarak kullanmaya devam ediyor. 50 kişinin yaşamını yitirdiği saldırı başta Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan olmak üzere, AKP temsilcilerinin mitinglerinin ana propagandası olmuş durumda. Erdoğan günlerdir katliamın görüntülerini mitinglerinde izletiyor. İnternet sitelerinden sakıncalı bulunduğu için kaldırılan görüntüler Antalya mitinginde de halka izletildi.

    Erdoğan Yeni Zelanda’daki saldırının görüntülerinin izletilmesinin ardından da CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun sözlerini içeren videoyu da vatandaşlara izletti, Kılıçdaroğlu’nun söylemlerini de çarpıtmaya devam etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti: Bu ırkçı senatör aynı şeyi söylüyor, Bay Kemal de aynı şeyleri söylüyor. Ne diyor bay Kemal? “İslam dünyasından kaynaklanan terör.” diyor. Yazıklar olsun sana. Yüzde 99’u Müslüman olan bu ülkede siyaset yapacaksın ve terörün İslam dünyasından kaynaklandığını söyleyeceksin. Senin haddine mi ya? Sen ne densiz bir insansın ya? Senin o Avustralya’daki senatörden ne farkın var ya? Ah benim CHP’ye gönül veren kardeşlerim. Yani bu adama 31 Mart’ta hâlâ haddini bildirmeyecek miyiz? Buna bir Osmanlı tokadı atmayacak mıyız sandıkta?

    KILIÇDAROĞLU: SİYASİ RANT ELDE EDEBİLİR MİYİM ANLAYIŞI

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Gazete Duvar’a konuşarak Erdoğan’a yanıt verdi.

    Erdoğan katliamı sadece Müslüman dünyanın değil herkesin lanetlemesi gerektiğini söyleyen ve “İslam dünyasından kaynaklanan terör, bütün dünyada farklı yorumlara yol açtı. İslam dünyasının da oturup düşünmesi gerekiyor, neden benim ülkemde terör var?” diyen Kılıçdaroğlu’ya, “Müslüman’san terörün kaynağının İslam dünyası olduğunu nasıl söylersin! İslam dünyası kendisine bir bakmalı, diyor. Bir Müslüman bunu Müslümanlara nasıl yakıştırır!” sözleriyle tepki göstermişti. Kılıçdaroğlu, Erdoğan’ın eleştirilerine karşılık olarak, “Mansur Yavaş dediler tutmadı, ezana saygısızlık dediler tutmadı. Şimdi bizim üzerimizden Yeni Zelanda’daki olayı gündeme getiriyorlar, o da tutmayacak. Bütün dünyanın lanetlediği bir olayı başka bir yere çekmeye, oradan siyasi rant elde edebilir miyim arayışına girmeye gerek yok. Siyaseten de ahlaki olarak da doğru değil” açıklamasında bulundu.

    “CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN DİNİ İSTİSMAR EDİYOR”

    Erdoğan’ın ezan ve Kur’an’ı kullanarak dini seçim malzemesi olarak kullanması Türkiye dışından da tepki gördü. Lübnanlı Akademisyen ve Yazar Muhammed Nureddin, “Aziz Erdoğan” başlıklı yazısında, Erdoğan’ın “öncüllerini de aşarak” birçok kez dini istismar ettiğini yazdı.

    Nureddin’in Al Haliç gazetesinde yayınlanan yazısı şöyle: “Bundan üç yıl önce bu zamanlarda Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçim meydanlarında Kur’an-ı Kerim’i havaya kaldırdı. Daha önce Kur’an-ı Kerim’i genellikle seçim savaşlarında kullanmazdı. Birkaç gün önce ise Erdoğan, ezanı savunuyordu. Camilerden yükselen ezana karşı ıslık çalanları eleştiriyordu. Gösteri esnasında çalınan ıslıklar, sanki ezanın okunmasına itiraz etmiş gibi görünüyordu. Lakin gerçekte ıslıklar, polisin engellemesini protesto etmek için çalınmıştı.

    SORUN DİN SÖMÜRÜSÜ

    Türkiye’de sorun din karşıtlığı veya dine ait değildir. Sorun dinin siyasi emeller, seçim ve fırsatçı amaçlar için sömürülmesidir. Birçok muhafazakar grubun din sömürüsü ile güç kazanmasıdır. Özellikle kırsal alanlarda. Türkiye’de dinin sömürülmesi meselesi tek bir politik eğilimin tutumuyla da sınırlı değildir. Sömürenler laikleri, milliyetçileri ve İslamcıları da içeriyor.

    Osmanlı İmparatorluğu 1516 ve 1517’de Arap bölgelerini fethettiğinde kendisini “Halife devleti” olarak ilan etti. Saltanatın parçalanmaya girdiği bir süreçte İslam dünyasının desteğini almak için halifelik ünvanı kullanıldı. Proje, 1918’de I. Dünya Savaşı’nın sonunda saltanatın çöküşüyle sona eren yıkıcı bir başarısızlıkla karşı karşıya kaldı.

    Daha sonraları Atatürk olarak bilinen Mustafa Kemal, cumhuriyeti 1923 yılında saltanatın kalıntıları üzerine ilan etti. Laiklik ilkesi 1937’de Anayasa’ya girmeden önce, laikleştirme ile ilgili onlarca kanun yürürlüğe girdi. Laiklik yasalarda günümüze kadar devam etti.

    SORUNLU LAİKLİK ANLAYIŞI

    Burada ironi Türkiye’de laikleşmenin Batı dünyasındaki yani ABD, Almanya, Fransa ve Britanya’daki laikleşme olmaması. Basit olarak tanımlarsak laiklik; dinin devletten ayrılması ve dinin yasama veya idari ve politik uygulamaların temeli olarak yasaklanmasıdır. Ancak dini meseleleri denetlemek üzere Diyanet İşleri Başkanlığını kuran Mustafa Kemal’in kendisi idi. Yani, ilk andan itibaren devlet tarafsız değildi. Tüm mezhepler ve tarikatlardan belli bir mesafede değildi. Laikliğin en temel ilkesine aykırı olarak bir mezhebin tarafı oldu.

    Parti liderlerinin davranışları, laik anayasaya göre laikliğe aykırıydı. Liderler kampanyalarında dini kullandılar. İktidara gelmek için dini grupları desteklediler. 1980 sonrasında Kenan Evren, Kur’an-ı Kerim’den alıntılar yaptı. Aynı şekilde Süleyman Demirel, Turgut Özal, Tansu Çiller ve tabii ki Necmettin Erbakan da.

    ERDOĞAN ÖNCÜLLERİNİ AŞTI

    Ancak Erdoğan, Kur’an-ı birden fazla defa halka açık bir şekilde okuyarak ve seçim meydanlarında eliyle kaldırarak öncüllerini aştı. Muhaliflerinin mezheplerine atıfta bulunmak suretiyle yaptığı seçim çağrıları; Sünni Müslüman olması esasına dayanıyor. Suriye’deki krizin başlamasından kısa bir süre sonra Hatay’ın Reyhanlı ilçesindeki bombalamada kurbanlarının mezhep kimliğine değinerek, “Sünni vatandaşlarımızın elliden fazlası öldü” dedi.

    HER HİKAYENİN BİR SONU VAR

    Bugün Erdoğan’ın sesi ezanı savunmak için yükseldi. Dini korumak için kendini “aziz” ilan etti. Yukarıda da belirttiğimiz gibi kadınlar ezana karşı değil, polis baskısını protesto etmek için seslerini yükselttiler. Her seçimin arifesinde Erdoğan, din kullanmaya ve otoriter amaçlarına yatırım yapmaya devam ediyor. Belki şimdiye kadar bunda başarılı oldu. Lakin her hikâyenin bir sonu vardır.” (DIŞ HABERLER)

    (Çeviren: Ali Karataş)

    Aydın'da cami minaresine AKP bayrağı asıldı

    Aydın'da cami minaresine AKP bayrağı asıldı

    ETİKETLER:
    Yerel Seçim 2019 İl il adaylar ve seçim sonuçları
    ÖNCEKİ HABER

    Macron oyalıyor, Fransız emekçi ve öğrenciler yeniden sokağa çıkıyor
    YAZARLAR
    İhsan ÇARALAN
    İhsan ÇARALAN

    Dinci ve ırkçı teröre karşı ‘enternasyonalist’ bir mücadele ihtiyacı

     Ercüment AKDENİZ
    Ercüment AKDENİZ

    Yerel yönetimler ve mülteciler - 2

     Ertan EROL
    Ertan EROL

    Latin Amerika'da yeni güvenlik rejimleri

     Mithat Fabian SÖZMEN
    Mithat Fabian SÖZMEN

    6+2+2 yabancı kuralı: Bu filmi beğenmemiştik

     Cengiz BEKTAŞ
    Cengiz BEKTAŞ

    Üretenler
    SEFER SELVİ
    Sefer Selvi Karikatürleri
    BİRİNCİ SAYFA
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    REKLAM
    HABER BÜLTENİ

    Aşağıdaki forma e-posta adresinizi yazarak haber bültenimize katılabilirsiniz. Detaylı bilgi için tıklayın...
    Sefer Selvi Karikatürleri
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    GÜNCELLENDİ
    Hollanda'nın Utrecht kentinde silahlı saldırı: 3 ölü, 9 yaralı
    Hollanda'nın Utrecht kentinde silahlı saldırı: 3 ölü, 9 yaralı

    Hollanda'nın Utrecht kentinde tramvayın içinde ateş açıldı, saldırıda 3 kişi öldü. Hollanda polisi Türkiye doğumlu zanlının yakalandığını açıkladı.

    Bir işçi aday portresi: Tuzla bağımsız adayı tersane işçisi Ali Doğan
    Bir işçi aday portresi: Tuzla bağımsız adayı tersane işçisi Ali Doğan

    20 yıldır tersanede çalışan Ali Doğan, Tuzla'da belediye meclis üyesi adaylığının nedenlerini ve yerel yönetim anlayışını Evrensel’e anlattı.

    Bağımsız Aday Ali Doğan: İşçilerin sesi Tuzla meclisinde yankılansın
    Bağımsız Aday Ali Doğan: İşçilerin sesi Tuzla meclisinde yankılansın

    Tuzla Belediyesi Bağımsız Meclis Üyesi Adayı Ali Doğan, Aydınlı Mahallesi’nde işçi ve emekçilere seslendi.

    GÜNCELLENDİ
    Açlık grevindeki ÇHD ve HHB üyesi avukatlar hakim karşısına çıktı
    Açlık grevindeki ÇHD ve HHB üyesi avukatlar hakim karşısına çıktı

    Yargı sürecindeki hukuksuzluklara dikkat çekmek için açlık grevine başlayan ÇHD ve HHB üyesi avukatlar grevlerinin 54. gününde hakim karşısına çıktı.

    Erdoğan katliam görüntüleri üzerinden seçim çağrısı yapıyor
    Erdoğan katliam görüntüleri üzerinden seçim çağrısı yapıyor

    Cumhurbaşkanı Erdoğan Yeni Zelanda katliamının görüntülerini mitinglerinde izletiyor ve CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun sözlerini çarpıtıyor.

    GÜNCELLENDİ
    Bayhan: Egemen burjuva politik ortam katliamların zeminini hazırlıyor
    Bayhan: Egemen burjuva politik ortam katliamların zeminini hazırlıyor

    EMEP MYK Üyesi İskender Bayhan ile Yeni Zelanda'daki katliam, Hürriyet'in HDP haberi ve bağımsız işçi adayları konuştuk.

    Macron oyalıyor, Fransız emekçi ve öğrenciler yeniden sokağa çıkıyor
    Macron oyalıyor, Fransız emekçi ve öğrenciler yeniden sokağa çıkıyor

    Fransa’da sendikalar ve öğrenci örgütleri yarın bir kez daha grev ve boykot yapacak, çeşitli kentlerde eylemler düzenlenecek.

    İşçilerden Bağımsız Aday Özbey Dursun'a: Birlik olmak istiyoruz
    İşçilerden Bağımsız Aday Özbey Dursun'a: Birlik olmak istiyoruz

    Avcılar Bağımsız Meclis Üyesi Adayı Özbey Dursun'un görüştüğü Ambarlı Limanı işçileri, "Artık bölünmek değil birlik olmak istiyoruz" dedi.

    ‘I Subscribe’ abone kampanyası Evrensel ve BirGün ile devam ediyor
    EVRENSEL İÇİN ULUSLARARASI DAYANIŞMA KAMPANYASI BAŞLADI

    GÜNCELLENDİ
    Sovyet Kozmonot Leonov'un ilk uzay yürüyüşü 54 yaşında
    Sovyet Kozmonot Leonov'un ilk uzay yürüyüşü 54 yaşında
    Kerem Alışık: Sadri Alışık tek başına bir konservatuvardı
    Kerem Alışık: Sadri Alışık tek başına bir konservatuvardı
    Yazar Muharrem Erbey: Tahir Elçi’nin nasıl yaşadığını yazmak istedim
    Yazar Muharrem Erbey: Tahir Elçi’nin nasıl yaşadığını yazmak istedim
    İYİ Parti Adayı Emre Kınay'ın da rol aldığı Vurgun erken final yaptı
    İYİ Parti Adayı Emre Kınay'ın da rol aldığı Vurgun erken final yaptı
    Ölümle tehdit edilen İlayda Özen'in "7 ay sonraya duruşma" tepkisi
    Ölümle tehdit edilen İlayda Özen'in "7 ay sonraya duruşma" tepkisi

    Ayrıldığı erkek tarafından ölümle tehdit edildiği gerekçesiyle suç duyurusunda bulunan İlayda Özen, 7 ay sonraya gün verilmesine tepki gösterdi.

    20 soruda 31 Mart 2019 yerel seçimleri
    20 soruda 31 Mart 2019 yerel seçimleri

    Oy pusulaları ne renk olacak, hangi oylar geçerli hangi oylar geçersiz sayılacak, oy verme işlemi saat kaçta başlayıp saat kaçta sona erecek?

    Reyhan Başaran: Eşit yurttaşlık hakkı etrafında birleşmemiz lazım
    Reyhan Başaran: Eşit yurttaşlık hakkı etrafında birleşmemiz lazım

    Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Bağımsız Başkan Adayı Reyhan Başaran, Derince ve Körfez’de ziyaretlerde bulundu.

    Günlerce yürüyen mültecilerin zorlu yolculuğu
    Günlerce yürüyen mültecilerin zorlu yolculuğu

    Türkiye’ye zorlu yollardan yürüyerek giriş yapan İranlı, Afgan ve Pakistanlı mültecilerin hayali Avrupa'ya ulaşmak.

    GÜNCELLENDİ
    Bağımsız İşçi Aday Özbey Dursun: İşçilerin sesi olsun
    Bağımsız İşçi Aday Özbey Dursun: İşçilerin sesi olsun

    Avcılar Belediyesi Bağımsız Meclis Üyesi Adayı Özbey Dursun, Seçim Özel'de çalışmalarını anlattı.

    GÜNCELLENDİ
    7 işyerinde sendikalaşma ve hak arama mücadelesi devam ediyor
    7 işyerinde sendikalaşma ve hak arama mücadelesi devam ediyor

    Cargill, Sibaş, Aydın Belediyesi, Kale Kayış, Zümrüt Gıda, Muğla ve Eskişehir Tüvtürk'te sendikalaşma ve hak arama mücadelesi sürüyor.

    Londra’da "otoriter yönetim altında medya" söyleşisi düzenlendi
    Londra’da "otoriter yönetim altında medya" söyleşisi düzenlendi

    Day-Mer tarafından düzenlenen; Can Dündar, Deniz Yücel ve Aiden White'ın katıldığı söyleşide "Basın özgürlüğü için demokrasi vazgeçilemez" denildi.

    GÜNCELLENDİ
    Posta, Hürriyet ve CNN Türk'ten Sezai Temelli çarpıtması
    Posta, Hürriyet ve CNN Türk'ten Sezai Temelli çarpıtması

    Hürriyet, Posta ve CNN Türk, HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli'nin söylemediği sözleri ‘haberleştirdi’.

    Seçim öncesi yine Nursan fabrikasının açılacağı iddia edildi
    Seçim öncesi yine Nursan fabrikasının açılacağı iddia edildi

    Bir seçim öncesi daha Nursan fabrikasının açılacağı iddia edildi. Seçim öncesi verilen sözlere tepki gösteren işçiler, somut adım atılmasını istiyor.

    ÇOMÜ GSF Dekan Vekili Köksal'dan provokatif Yeni Zelanda paylaşımı
    ÇOMÜ GSF Dekan Vekili Köksal'dan provokatif Yeni Zelanda paylaşımı

    Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi GSF Dekan Vekili Dinçay Köksal, sosyal medya hesabından provokatif Yeni Zelanda paylaşımı yaptı.

    Erdoğan'dan Çanakkale Savaşı'nın yıl dönümünde Suriye vurgusu
    Erdoğan'dan Çanakkale Savaşı'nın yıl dönümünde Suriye vurgusu

    Çanakkale'de 18 Mart törenine katılan Tayyip Erdoğan, "Fırat'ın doğusu"na geçme mesajları verdi. CHP'li Belediye Başkanı yine törene davet edilmedi.

    GÜNCELLENDİ
    Zülküf Gezen'in 'tecridi protesto için' yaşamına son verdiği açıklandı
    Zülküf Gezen'in 'tecridi protesto için' yaşamına son verdiği açıklandı

    Cezaevinde bulunan Zülküf Gezen'in Abdullah Öcalan üzerindeki tecridin kaldırılması için yaşamına son verdiği açıklandı.

    Zırhlı araç 5 kişiyi ezdi, bakanlık bir de tazminat istedi!
    Zırhlı araç 5 kişiyi ezdi, bakanlık bir de tazminat istedi!

    İçişleri Bakanlığı ‘zırhlı araç hasar gördü’ diyerek Diyarbakır'da yaşanan kazada 5 yakınını kaybeden Demirbaş ailesinden 250 bin avro tazminat istedi

    MHP’li başkandan kendisini protesto eden kadınlara: Cıyaklayanlar
    MHP’li başkandan kendisini protesto eden kadınlara: Cıyaklayanlar

    Mersin Erdemli Belediye Başkanı MHP’li Mükerrem Tollu kendisini protesto eden kadınlara "Orada cıyaklayan kadınlara da hizmet edeceğiz” dedi.

    İstanbul’da en az 226 işçi iş cinayetlerinde yaşamını yitirdi
    İstanbul’da en az 226 işçi iş cinayetlerinde yaşamını yitirdi

    İstanbul İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi, 2018 yılında İstanbul’da en az 226 işçinin iş cinayetlerinde yaşamını yitirdiğini açıkladı.

    Eylem Sarıoğlu: Yönetimde işçilerin denetimi esas alınacak
    Eylem Sarıoğlu: Yönetimde işçilerin denetimi esas alınacak

    Kayseri Büyükşehir Belediyesi Bağımsız Başkan Adayı Eylem Sarıoğlu işçilerle buluştu. Sarıoğlu: Yönetimde işçilerin söz hakkı ve denetimi esas olacak