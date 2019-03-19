Daha önce AKP’ye oy verenlerde boş oy kullanma eğilimi var

Hasan AKBAŞ

Balıkesir

Dünyanın en büyük zeytin fabrikalarından biri olan Balıkesir Havran’daki zeytin fabrikasında çalışan işçiler, EYT nedeniyle yerel seçimlerde AKP’ye oy vermeyeceklerini söylüyor. İşçilerde bağımsız adaya oy verme ya da boş oy kullanma eğilimleri hakim.

Yerel seçimlere sayılı günler kaldı. Balıkesir’de özellikle köy yerlerinde AKP ve MHP’ye oy veren üretici köylülerin AKP’ye tepkisi ve değişim isteğinin öne çıktığını daha önce haberlerimizde yansıtmıştık. Seçimler yaklaştıkça yurttaşların oy tercihlerinin de yavaş yavaş netleşmeye başladığını görüyoruz. Dünyanın en büyük zeytin işleme fabrikalarından biri olarak bilinen Havran’daki 120 bin metrekarelik arazide yer alan fabrikada çalışan ve çoğunluğu civar köylerde yaşayan işçilerle de oy tercihlerini ve nedenlerini konuştuk. Daha önce AKP’ye oy veren işçilerin şimdi ciddi bir bölümünün kopuş aşamasında olduğu gözlenirken, CHP’ye oy vermiş işçilerde ise ittifak tartışmaları nedeniyle tepki olmasına rağmen çok fazla bir değişiklik olmadığı görülüyor.

‘E-DEVLET ŞİFRELERİMİZ ALINARAK SENDİKADAN İSTİFA ETTİRİLDİK’

Çoğunluğu köylerde yaşayan ve asgari ücretle çalışan işçiler günde 9 saat, haftada 5 gün çalıştıklarını söylüyor. Fabrikada çalışan çoğu işçi gibi 15 yılı aşkın bir süredir aynı fabrikada olduğunu belirten bir işçi, “Uzun yıllar çalıştığımız için burada sürekli EYT tartışılıyor. Hükümetin söylemleri çok fazla tepki topladı. Daha önce sendikalıydık. Ama baskıyla hepimizin e-devlet şifreleri alınarak istifa ettirildik. Sendika şimdi yok ve çalışma saatleri artmış, maaşlarımız zamlara rağmen yerinde saymış durumda. Bu durum oldukça fazla tepkilere neden oldu. Yeniden sendikalaşma girişimleri olduysa da sendikal mücadele sürdüren işçiler tek tek işten çıkarıldı. Şimdi seçim dönemi ve fabrikada bunlar tartışılıyor. Çok büyük tepkiler var” diyor.

‘TEPKİLER NEDENİYLE FABRİKAYA GELEMİYORLAR’

Seçimler yaklaştıkça işçilerin kendi aralarında konuştuklarını ifade eden ve kendisinin AKP’li olduğunu söyleyen bir başka işçi, “Her seçim döneminde AKP adayları kalabalık şekilde fabrikaya gelip oy isterdi. İşçilere çeşitli etkinliklere çağrılar yapardı. Bir süredir bu tepkilerden dolayı bu çağrılar kesilmiş durumda. Seçim için de buraya gelmek istemiyorlar. Tepkiler olduğunu duydular ve gelemiyorlar” diyor. “Oy tercihleri ya da görüşlerinde nasıl değişiklikler oldu” sorusuna işçi, “AKP’den bir vazgeçme söz konusu değil aslında. Belki bir mesaj vermek adına yerel seçimlerde ya bağımsız adaylara ya da boş oy kullanılması tartışılıyor. CHP’ye oy vermeyi düşünen olmuyor ama İyi Partiye oy vermeyi düşünenler var” diye yanıt veriyor. Yine de AKP’ye oy vereceğini söyleyen işçi, “Biz CHP’ye oy vermeyiz ama artık AKP’den de umutlu değiliz. Çoğu arkadaşım benim gibi düşünmüyor. Oy vermeyecek ama başka oy vereceğim bir yer de yok. Oy verme vazifemizi yapıp böyle çaresiz bekleyeceğiz” diyor.

‘ZAMLAR ORTADAYKEN BEKA SÖYLEMLERİ DAHA ÇOK ÖFKELENDİRİYOR’

EYT’nin büyük etkisi olduğunu söyleyen bir başka işçi, “Burada hazırda emekli olmayı bekleyen çok insan var. Herkes de bu insanlara bakıp hareket ediyor. Çünkü onların yaşadıkları kılavuz gibi oluyor. Zamların da etkisi var. Çocuğunu parası yetişmediği için okula gönderemeyenler var. Her şey ateş pahası, pazara gittiğimizde taneyle alışveriş yapar olduk. Eskiden insanlar birbirinden borç alırdı. Şimdi o da kalmadı. Herkesin kredi kartı borcu var. Sürekli muhasebeden maaş kesintisi yapılıyor. Çok insan icralık olmuş durumda. Şimdi bunlar daha çok tartışılıyor. Zamlar ortadayken, üzerine ekranlarda seçimler ve beka denilince insanlar daha çok öfkeleniyor” diyor.

‘CHP’YE DE İTTİFAKLAR NEDENİYLE TEPKİ VAR’

Kendisinin CHP’ye oy vereceğini daha önce de CHP’ye oy verdiğini ifade eden işçi, “Bizi büyükşehir için İyi Partiye oy vermeye mecbur etmeleri biraz canımı sıktı. İlk başlarda oy vermek istemedim. Hâlâ bile tereddüt edebiliyorum. Şimdi AKP’liler kendi partilerine tepkili olduklarını söylüyorlar ama aynı durum CHP tabanında da var aslında… Bakmayın, sırf bu iktidardan bıkmışlıktan kaynaklı razı geliniyor. Ben sağcı partiler yerine isterdim ki sol partilerle ittifaklar yapılsın. Emek mücadelesinde yer alan Bağımsız Aday Şuayyip Çetin’e de oy verenler olacak ama kararsız olan ve daha çok CHP’li olan arkadaşlarımız Çetin’le emek mücadelesinde birlikte olalım ama bu seçimlerde AKP gerilesin diye İyi Partiye mecbur oy vereceğiz de diyebiliyor” dedi.

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