Macron oyalıyor, Fransız emekçi ve öğrenciler yeniden sokağa çıkıyor

Kıvanç DEMİR

Strasbourg

Fransa’da Macron hükümetinin emekçilerin ve gençlerin taleplerini aylar süren mücadelelere rağmen karşılamaması üzerine sendikalar ve öğrenci örgütleri yeniden grev ve eylem kararı aldı.

Çağrı, Fransa’nın en büyük işçi örgütü olan Genel İş Konfederasyonu (CGT), İş Gücü sendikası (FO), Dayanışmacı Sendikal Birlik (Solidaires), Fransa Ulusal Öğrenci Birliği (UNEF) ve Ulusal Liseliler Birliğinden (UNL) geldi.

Sendikaların ortak açıklamasında Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve hükümetinin son yaptığı açıklamalarının halkın taleplerini karşılamadığı belirtildi.

HÜKÜMETİN ÖNERİSİ YETERSİZ

Sendikal özgürlüklerin, gösteri ve yürüyüş hakkının kısıtlandığına, ISF (zenginleri vergilendirme) yasasının kaldırılmasına ve işsizliğin artmasına dikkat çekilen açıklamada, bu konuların tartışılması iddiasıyla hükümetin ilan ettiği “Büyük Ulusal Tartışma”nın acil sendikal ve sosyal taleplerin yerine geçemeyeceği ve sorunları çözmeyeceği vurgulandı.

“Güvencesiz koşullar her yerde kötüleşmeye devam ederken, maaş zammı, emeklilik ve en asgari sosyal haklar; kadın-erkek arasındaki eşitlik, meslek kurs eğitimi hakkı ve eğitim hakkını mücadele ederek kazanmak kaçınılmazdır” dendi.

DİDF FRANSA DA ÇAĞRI YAPTI

Fransa’da yaşayan Türkiyeli göçmenlerin örgütü Demokratik İşçi Dernekleri Federasyonu da (DİDF Fransa), “Başta CGT olmak üzere ve diğer işçi-emekçi, öğrenci sendikalarının ortak çağrısı ile sosyal adaletsizlik, vergilerin asıl olarak zenginlerden alınması, işçi-emekçilerin alım gücünün yükseltilmesi, polis şiddeti ve sosyal hak gasplarına karşı 19 Mart günü Fransa'da genel grev ve eylem günü gerçekleşecek. DİDF olarak Türkiye kökenli kadın-erkek işçi-emekçileri, öğrenci ve emeklileri ortak sorunlarımız etrafında grev ve yürüyüşe katılmaya ve destek sunmaya çağırıyoruz” açıklaması yaptı.

MACRON’DAN YENİ ANTİDEMOKRATİK KARARLAR

Emekçiler ve gençler eylemlere hazırlanırken Cumhurbaşkanı Macron ise demokratik hakları daha da kısıtlayacak girişimlerde bulunuyor. Macron’un, aylardır devam eden Sarı Yelekler gösterilerinin gerçekleştiği Paris’in Champs Elysee Caddesi’nde tüm gösterilere yasak getirmeye hazırlandığı belirtildi. Fransa'da akaryakıt vergisine karşı başlayıp sistem karşıtlığına dönüşen Sarı Yelekliler eylemleri Kasım ayından beri devam ediyor.

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