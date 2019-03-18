İşçilerden Bağımsız Aday Özbey Dursun'a: Birlik olmak istiyoruz

Deniz TEZEL

İstanbul

Emek Partisi’nin desteklediği Avcılar Belediyesi Bağımsız Meclis Üyesi Adayı Özbey Dursun ile sendikaların ortak adayı olarak Esenyurt’ta CHP Meclis Üyesi adayı olan İbrahim Kızılyer sabah mesai çıkışında Ambarlı Liman’ında çalışan işçilerle bir araya geldi. Çalışma koşullarının ağırlığından, geçim sıkıntısından bahseden ve yerel seçimlerde tercihlerini ekonomiyi dikkate alarak yapacaklarını ifade eden işçiler, “Biz bu güne kadar seçim dönemlerinde aramızda çok tartışmalar yaşadık ama artık bölünmek değil birlik olmak istiyoruz. Bazen arkadaşlarımız bir birini anlayamayabiliyor ama başka çaremiz yok” dedi.

Esenyurt ve Avcılar bölgesinde sık sık fabrikalarda, emekçi mahallelerinde dağıtımlar yapan, işçi toplantıları yapan adaylar mesai çıkışında buluştukları Liman işçilerine ‘bugüne kadar belediye yönetimlerinde hep bizim yerimize başkaları karar aldı, bu seçimlerde biz işçiler birlik olalım belediye yönetimlerinde bizim de sesimiz olsun diyoruz’ dedi.

Ambarlı limanın da çalışan işçiler çalışma koşullarının ağırlığından bahsederek geçim sıkıntıları yaşadıklarını ve yerel seçimlerde de tercihlerini ekonomiyi dikkate alarak yapacaklarını belirttiler. “Biz bu güne kadar seçim dönemlerinde aramızda çok tartışmalar yaşadık ama artık bölünmek değil birlik olmak istiyoruz. Bazen arkadaşlarımız bir birini anlayamayabiliyor ama başka çaremiz yok” diyen işçiler, emekçileri temsil eden adayların olmasını olumlu karşıladıklarını ve liman işçilerinin Esenyurt’ta da Avcılar’da da işçi adayları destekleyeceklerini şu sözlerle ifade ettiler: “Bugüne kadar hep kişisel olarak düşündük, birlik olamadığımız için sorunlarımızı çözemiyoruz. Bizi ancak bizim gibi işçi adaylar temsil edebilir, birlik olmalı ve kendi adaylarımızı desteklemeliyiz.”

BİZLER BİRLEŞİRSEK SESİMİZ DAHA GÜR ÇIKAR

Seçimlerin ardından kriz koşullarının daha da derinleşeceğine, işçi kıyımlarının artacağına, yaşam koşullarının daha da kötüye gideceğine dikkat çeken CHP Esenyurt Belediye Meclis Üyesi Adayı Kızılyer ise, “bize hizmet etmesi gereken belediyeler patronların, müteahhitlerin servetlerine servet kattığı yerler halini aldı. Bizim sıkıntılarımızı, sorunlarımızı gören yok. Bu seçimlerde biz işçilerde belediye meclislerinde söz sahibi olsun istiyoruz. Bunun için aday olduk, bizler birleşirsek sesimiz daha gür çıkar” diye konuştu. Kendisinin de bir işçi olduğunu belirten Kızılyer şöyle devam etti: “bura da bölgemizde işçilerin birleşmesi için mücadele ediyoruz, bugün işçi sınıfının EYT gibi önemli sorunları vardır, işçiler bir çok yerde sendikalaştıkları için işlerin den oluyorlar. Yerel yönetimler işçilerin sorunlarına göz yumdu. Bölgemiz de işçi direnişleri olduğun da insanlar aylarca direniş çadırların da mücadele ettiklerinde işçilere destek olmayanlar şimdi işçilerden oy istiyorlar. Bu durum değişsin diye adayız ve işçi arkadaşlarımızın desteğini istiyoruz.”

İŞÇİLERİN HAKLARINI SAVUNACAK ADAYLAR ETRAFINDA BİRLEŞELİM

Toplantıya katılan Emek Partisi İstanbul İl Yöneticisi Sinan Ceviz de, “Liman işçileri yaşanan kriz koşullarından kaynaklı ‘acaba işimden olur muyum?’ diye kaygı içerisinde olmak yerine birlik olmak için adım atmalıdır. Liman işçilerinin uzun yıllardır sendikal mücadele konusunda önemli deneyimleri var. Bu gün bu deneyimlerden çıkardığımız sonuçlarla birlik olmalı ve haklarımıza sahip çıkmalıyız. Liman patronları karlarına kar katarken işçileri işler düşüyor diye iş ten atmakla tehdit edip düşük ücretlerle çalışma zorluyor. Bu durum birlik olmayı başaran limanlarda farklı yaşanıyor. İşçilerin birlik olduğu limanlarda işçilerin işten atılır mıyım kaygısı yok, partimiz liman işçilerine hakları için birleşme çağrısı yapıyor ve aynı zamanda bu seçimlerde biz işçilerin haklarını savunacak adaylar etrafında birleşme kendi temsilcilerimizi belediye meclislerine göndermek için çaba harcama çağrısı yapıyor” dedi.

Bağımsız İşçi Aday Özbey Dursun: İşçilerin sesi olsun

Avcılar Bağımsız Adayı Özbey Dursun belediye işçileriyle görüştü

Avcılar Bağımsız Adayı Özbey Dursun belediye işçileriyle görüştü