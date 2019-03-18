CHP'nin Adana adayı Zeydan Karalar sayacıları ziyaret etti

CHP Adana Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Zeydan Karalar, Büyük Saat'te sayacılar ve çevre esnafı ile bir araya geldi. Sarıyakup Mahallesi Kazancılar Çarşısı içerisinde bulunan bir saya sitesi önünde Karalar'a sorunlarınmı iletmek için çok sayıda sayacı bir araya geldi.

SAYACILAR: "SAĞLIKLI ORTAMLARDA ÇALIŞMAK İSTİYORUZ"

Sayacılar çalıştıkları, duvarlarında çatlaklar bulunan eski binayı göstererek çalışma yerlerinin yenilenmesini istedi. Aynı çevrede çeşitli binalarda, çoğu havasız küçük göz odalarda kimyasallarla çalışan sayacılar "Sağlıklı bir çalışma ortamı istiyoruz" dediler.

"İSTİHDAM YARATACAK İŞLER YAPILSIN"

Çocukluğundan beri bu atölyede çalıştığını ifade eden Mehmet isimli sayacı yıllardır yetkili hiç kimsenin gelip bu sorunun çözümü için bir şey yapmadığını söyledi. İşçiyi memnun edecek bir şey yapılmadığını dile getiren sayacılar aylardır iş almakta zorlandıklarını belirterek istihdam yaratılacak bir şeyler yapılmasını istedi.

KARALAR AYAKKABI SİTESİ VAAT ETTİ

"Tabi ki insanların geçimi önemli. Şikayet etmeyen bir esnaf bile yok" diyen Karalar, sayacıların ve işçilerin işsizlik sorununun hükümet ile ilgili olduğunu belirterek belediyelerin bununla ilgili bir şey yapamayacağını söyledi. Hükümet için "Keşke gönderebilsek" diyen Karalar, sayacılara ayakkabı ve tekstil üretimi için modern sanayi sitesi vaat etmekle yetindi. (Adana/EVRENSEL)