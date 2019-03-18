Şengal’de ordu ile Şengal Savunma Birlikleri çatıştı

Irak’ın Şengal kentinde Irak ordusu ile Şengal Savunma Birlikleri (YBŞ) arasında çatışma çıktı. Çatışma sonrası en az 4 kişi öldü ve 6 kişi de yaralandı. Sputnik’e konuşan Şengal Peşmerge Sözcüsü Halil Şirvan, Irak ordusu ile YBŞ arasındaki gerginliğin devam ettiğini belirterek, tarafların büyük bir savaşa hazırlandığını ileri sürdü.

Şirvan, “YBŞ ile Irak ordusu arasında kontrol noktası yüzünden çatışma çıkmıştı. YBŞ güçleri Şengal’e yakın Sory kontrol noktasının kendilerine açılmasını istemişti. Irak ordusu ise bunu kabul etmedi. Bunun yüzünden çıkan çatışmada Irak ordusundan 2 kişi, YBŞ’den de 2 kişi öldü. Her iki taraftan da yaralılar var. Dünden (17 Mart) bu yana büyük bir gerginlik var. Her iki taraf büyük bir savaşa hazırlık yapıyor” ifadelerini kullandı.

2014 yılında IŞİD tarafından ele geçirilen ve 2015 yılında ise IŞİD’in elinden alınan Irak-Suriye sınırındaki Şengal kentinde Haşdi Şabi, Irak Ordusu, Peşmerge ile YBŞ güçleri bulunuyor. (DIŞ HABERLER)

IŞİD'den kurtarılan Ezidi kadın: 5 yılda 10 kez evlendirildim

IŞİD’in Suriye-Irak’taki yükselişi ve düşüşü