Türkiye’ye "yatır" baskısı ters tepti

İhracat firmalarına getirilen ihracat bedellerinin yüzde 80’ini Türkiye’deki bankalara yatırma zorunluluğundan dolayı yüksek teknolojili ürün yapan bazı firmalar üretimlerini durdurdu.

Geçtiğimiz yıl eylül ayında Resmi Gazete’de yayımlanan Hazine ve Maliye Bakanlığının tebliğine göre ihracat firmalarına, ihracat bedellerinin yüzde 80’ini Türkiye’deki bankalara yatırma zorunluluğu gelmiş, 6 ay boyunca geçerli olacak uygulama mart ayının başında 6 ay daha uzatılmıştı. Atılım Üniversitesi İmalat Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bilgin Kaftanoğlu bu durumun en çok yüksek teknoloji şirketlerini etkilediğini söyleyerek, “Bazı firmalar üretimlerini durdurdu” dedi.

TÜRKİYE TEKNOLOJİDE BAĞIMLI

Atılım Üniversitesinin katılım sağladığı Avrasya bölgesinin lider sanayi fuarı WIN EURASIA’da Demirören Haber Ajansına (DHA) açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Bilgin Kaftanoğlu, “2011 yılında başlamak üzere Sanayi 4.0 devrimi ortaya çıktı. Bu devrim daha çok otomasyonu, robotları, bilgisayar denetimli tezgahları içeriyor. Bu nedenle ülkemizdeki teknolojinin de bunu kullanması lazım. Sanayicilerimiz genellikle yurt dışından gerekli tezgahları ithal ediyor. Bu şekilde dışa bağımlı bir sanayimiz oluşuyor. Bunların hepsini tabii ki yapamayız ama en azından bir kısmını Türkiye’de yapmak mümkün. Takım tezgahları üreten firmalarımız bu teknoloji yarışında geri kaldı ve çoğu kapandı.

DAYATMA KAPANMA İLE SONUÇLANDI

İhracat firmalarına getirilen ihracat bedellerinin yüzde 80’ini Türkiye’deki bankalara yatırma zorunluluğundan dolayı yüksek teknolojili ürün yapan bazı firmaların üretimlerini durdurduğunu ve kapatma yoluna gittiklerini söyleyen Prof. Dr. Kaftanoğlu şunları dile getirdi: “Tedbir alınması küçük çaptaki teknoloji firmalarını olumsuz etkilediği için kapanma yoluna gittiler. Bu Türkiye için büyük bir kayıp. Bu gibi düzenlemelerin yeniden gözden geçirilmesi lazım”.

YÜKSEK TEKNOLOJİ İHRACATI ÇOK DÜŞÜK

İhracatta imalat sanayi ürünlerinin içindeki yüksek teknolojili ürünler yüzde 3’te kalırken ithalatta bu 5 katına çıkarak yüzde 15.2 oldu.

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